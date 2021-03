Vi scrivo dall’isolamento domiciliare. Il secondo nel giro di poco tempo. Ma se il primo era del tutto giustificato, il secondo pare essere frutto di un “vuoto” interpretativo dei positivi a lungo termine. Tra i tre milioni di italiani che hanno avuto una diagnosi di Covid-19 ci sono anche io. Pensavo di averla scampata ma in gennaio è toccato a me. Dal 12 del primo mese dell’anno al 5 di febbraio sono rimasto in isolamento domiciliare. La malattia non è stata una passeggiata. Fortunatamente non ho avuto problemi di natura respiratoria ma per il resto credo di aver affrontato tutti i sintomi: assenza di gusto e olfatto, dolori muscolari, febbre, nausea, problemi intestinali e dermatite.

Per fortuna tutto è passato, mi è andata bene. Dopo due settimane dallo sviluppo dei sintomi il mio tampone era ancora positivo. Così, messo il cuore in pace e non avendo più sintomi, ho atteso il 21esimo giorno per poter finalmente porre fine all’isolamento. Pratica Covid-19 ufficialmente conclusa. Circondato tra i miei conoscenti da personale sanitario, un po’ per curiosità e per deformazione professionale (scrivo di salute da sempre) decido ad un mese di distanza dal “fine malattia” di sottopormi ad un “sierologico” per valutare la presenza di eventuali anticorpi contro il virus. L’iter prevede però che in presenza di anticorpi si debba procedere all’effettuazione di un tampone molecolare.

Il sierologico, come da previsioni, è risultato ampiamente positivo. Le mie IgG – quegli anticorpi che si sviluppano in seguito all’infezione – avevano un valore paragonabile a quello di chi ha effettuato la prima dose di vaccino. Il giorno successivo, proprio perché da prassi, mi sottopongo a tampone molecolare. Ed è qui che inizia il bello. Inaspettatamente il tampone è ancora positivo. Casi di positività a lungo termine, specialmente nelle persone giovani, non sono affatto così rari. Nei primi mesi della pandemia, tamponi positivi a lungo termine hanno costretto a isolamenti durati dei mesi. Situazioni insostenibili normate poi dal Ministero della Salute con l’introduzione del fine isolamento dopo 21 giorni dall’inizio della malattia e in assenza di sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per la perdita di gusto e olfatto che possono protrarsi per molto tempo). Decisione fondata sul fatto che dopo 3 settimane, alla luce di diversi studi effettuati nei mesi scorsi, la persona non risulterebbe più infettiva nonostante il virus – o più probabilmente frammenti di esso – sia ancora rilevabile.

Ma torniamo a noi. La positività al tampone, proprio perché effettuato dopo i 21 giorni e dunque a caso chiuso, è stata considerata dal mio medico e dalla Asl come nuova infezione. Positività che mi sta costringendo nuovamente ad isolamento domiciliare come “positivo asintomatico”. Una situazione paradossale frutto di una mancata contestualizzazione del caso. Il buonsenso infatti indicherebbe che una “positività” a poco più di un mese dalla prima non è altro che la prosecuzione della prima infezione e come tale dovrebbe essere considerata a livello normativo. Se al 21esimo giorno fossi stato ancora positivo, il giorno seguente sarebbe comunque scaduto l’isolamento. Come me, in questa situazione, ci sono tante altre persone. Positivi a lungo termine che hanno scoperto di esserlo solo per aver effettuato un “sierologico” e successivo tampone.

Sorge allora un dubbio: o rappresentiamo dei casi di studio, dove la reinfezione avviene ad un mese dalla prima, oppure siamo di fronte ad un vuoto interpretativo sulle positività a lungo termine. Occhio non vede, cuore non duole. Scaduti i 21 giorni occorre ponderare bene la decisione di sottoporsi ad un sierologico per conoscere se si sono sviluppati anticorpi. Il rischio è quello, come nel gioco dell’oca, di ripartire dal via senza probabilmente ragione. Attenzione, questo non significa che non ci si possa reinfettare. Tutt’altro anche se i casi accertati sono pochi. Ma dopo così poco tempo appare improbabile che quella positività sia frutto di una nuova infezione.