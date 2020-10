“Il coprifuoco arriverà“, ne è certo il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che nella mattinata di oggi attende “almeno le bozze” del provvedimento del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. “Il comitato tecnico scientifico della regione è stato molto chiaro nei giorni scorsi. I numeri proiettati a due settimane ci dicono che in Lombardia avremo 600 persone in terapia intensiva e 4mila persone ricoverate per Covid”. Una situazione che rispetto alla prima ondata è “altrettanto preoccupante, quindi secondo me serve coraggio, in questo momento”, spiega Gori ospite della trasmissione ‘Non stop news’ su Rtl 102.5.

