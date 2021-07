“Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) evidenzia la necessità di puntare sulla

medicina del territorio, ma diventa necessario assicurare una governance da parte dei

professionisti di laboratorio per garantire l’affidabilità dei risultati ovunque questi siano

effettuati”. È quanto affermato da Laura Sciacovelli, Presidente Nazionale della Società

Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica (SIBioC) durante una diretta

Facebook organizzata oggi dalla Società Scientifica. Grazie al progresso scientifico e allo

sviluppo di nuove tecnologie e metodologie che hanno permesso di eseguire milioni di

esami ogni anno, la medicina di laboratorio ha subìto una forte evoluzione e

trasformazione. L’emergenza Covid ha messo bene in luce il ruolo centrale dei laboratori

di analisi e grande impegno è stato richiesto agli specialisti di laboratorio, non solo per

l’esecuzione di un altissimo numero di esami per diagnosticare la malattia ma, anche, per

validare i sistemi analitici che sono stati immessi sul mercato.

“La ricerca scientifica sta portando sempre più verso la medicina personalizzata e di

precisione in molte branche della medicina come, per esempio, l’oncologia, la neurologia o

la reumatologia dove si stanno affermando nella pratica clinica terapie farmacologiche

estremamente efficaci. “Uno dei nostri obiettivi primari è garantire l’appropriatezza

diagnostica e terapeutica attraverso gli esami di laboratorio che svolgiamo

quotidianamente e la partecipazione attiva ai team clinici per la definizione dei Percorsi

diagnostico terapeutici assistenziali (PTDA) nei vari ambiti specialistici. Diventa perciò

fondamentale investire nella medicina di laboratorio perché è estremamente importante

garantire il miglior stato di salute per il paziente ed il cittadino”, ha sottolineato Sciacovelli.

Inoltre, nella piena consapevolezza del ruolo che la Medicina di Laboratorio ha nella

società, grande attenzione pone SIBioC ai giovani professionisti – la presenza della Dr.ssa

Claudia Bellini nella diretta Facebook è l’espressione di questa volontà. Progetti di

formazione e di sviluppo delle competenze, indirizzati soprattutto ai giovani professionisti,

e la divulgazione di autorevoli documenti di consenso sono gli strumenti che SIBioC mette

a disposizione per un futuro basato su qualità e preparazione, elementi fondamentali per il

progresso in ambito sanitario e del Paese.