NELL’epoca Covid-19 ci siamo abituati a vedere leader politici di tutto il mondo comunicare decisioni a fianco di uno scienziato. Decisioni che hanno un impatto diretto sulla vita o la morte di milioni di persone ed effetti trasformativi su comportamenti e ricchezza, e che evocano quindi un grande dibattito sui media e tra la gente. La cosa, in sè, non può meravigliarci. Durante una pandemia, ciascuno di noi si aspetta che gli scienziati mettano a disposizione tutte le conoscenze disponibili sul nuovo virus, che i politici prendano decisioni quasi istantanee sulla base dei dati scientifici, e che la popolazione collabori per minimizzare la diffusione dell’infezione. Ma questo può avvenire a una sola condizione: l’esistenza di una fiducia reciproca tra scienziati, politici e cittadini.

La comunità scientifica internazionale ha compiuto uno sforzo di cooperazione e produttività che non ha precedenti, e mai prima d’ora governi e imprese private avevano investito risorse finanziarie così imponenti in un singolo progetto scientifico. Ma la scienza non avrà ottenuto alcun successo senza la fiducia della gente. La nostra storia recente è infatti una storia di profonda sfiducia nella scienza da parte di vasti settori della società e della politica su questioni altrettanto importanti per il destino dell’umanità, come i cambiamenti climatici o gli organismi geneticamente modificati.

Grazie alla pandemia Covid-19, la scienza e la sua relazione con la società è ora invece al centro del dibattito in tutto il mondo. Con luci e molte ombre. Indubbiamente la pandemia ci ha sfidato a prendere decisioni condivise, basate sull’evidenza scientifica, in condizioni di estrema incertezza e disaccordo, che sono le caratteristiche delle sfide sulle quali ci giocheremo larga parte del nostro futuro. Ha creato incertezze in praticamente ogni aspetto della nostra vita: sul lavoro, sulla cura dei nostri cari, sull’educazione dei nostri figli. Incertezze che creano instabilità e paura, e aprono inesorabilmente alla sfiducia e alla ricerca di certezze “alternative”. La teoria del Sars-CoV 2 generato da un laboratorio cinese non è diversa, nella sua natura, da quella del sottomarino tedesco portatore della pandemia influenzale del 1918. La scienza stessa, piuttosto che fornire soluzioni chiare e rapide, o cure “magiche”, che consentano un ritorno immediato alla vita normale, ha offerto risposte a volte provvisorie, e chiesto tempo per conoscere meglio il virus e l’epidemia. Questa è la natura, straordinaria, della scienza. La scienza progredisce per tappe, ciascuna genera nuova conoscenza e nuova incertezza, che è la base del progresso successivo. Persino quando raggiunge una “certezza”, lo scienziato è portato a descriverla in un contesto di incertezza (la statistica).

Quegli interessi personali che creano il disaccordo

Esiste però anche il caso dell’incertezza fabbricata, a fini di interessi particolari. L’esempio più eclatante è la fabbricazione nella mente dei cittadini di controversie che non esistono nella comunità scientifica. Nella maggior parte dei grandi temi esiste un largo consenso nella comunità scientifica. C’è sempre, però, qualche scienziato che, per varie ragioni, per lo più legate a interessi personali, è in disaccordo con la comunità. Spesso questa situazione viene presentata al pubblico come se due parti esistano sempre in ogni dibattito, entrambe meritevoli di ugual rappresentanza. Un vecchio trucco. Per decenni, nel secolo scorso, le industrie del tabacco hanno promosso l’impressione che non ci fosse consenso scientifico sul fatto che il fumo provoca cancro. Questi trucchi minano fortemente la fiducia della popolazione nella scienza, molto più di una comunicazione onesta dei dati scientifici nel loro contesto di incertezza, che ha invece effetti nettamente positivi. Da qui partiamo per affrontare le sfide: dalla prossima pandemia alla sconfitta del cancro. In tutti i casi, scienza e politica dovranno lavorare insieme. Se è vero che una buona policy è guidata da una buona evidenza scientifica, è anche vero che una buona policy non è garantita da una buona evidenza scientifica. Ed è anche vero che nessuna policy avrà successo se non è coerente con la visione di umanità e società che scegliamo.

*Paolo Pelicci, docente oridinario di Patologia all’università degli studi di Milano è il co-direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO)