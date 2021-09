*Pediatra Ospedale Bambino Gesù e Segretario nazionale della Società Italiana di Pediatria

Che il Covid 19 abbia avuto un impatto forte, in taluni casi devastante, sulle nostre vite è innegabile. Ma la verità è che i danni che ha provocato (e continua a causare) sono molto superiori rispetto al bollettino quotidiano che ci viene consegnato. Covid 19 non è solo difficoltà respiratoria, ospedalizzazione, terapia intensiva, morte. Vi è una pandemia parallela, subdola, a cui è difficile attribuire un numero, una percentuale. Silenziosamente e inesorabilmente colpisce la mente e il corpo.

Non impiega poche ore o qualche giorno come la forma classica, quella che ahimè noi tutti, per esperienza personale o attraverso la stampa, abbiamo imparato a conoscere. Può sembrare difficile da identificare, almeno all’inizio, perché i primi segni e sintomi possono essere sfumati. Depressione, ansia, irrequietezza, chiusura, inappetenza, rabbia, solitudine. L’elenco è lungo.

Le patologie neuropsichiatriche sono aumentate tra i giovani dall’inizio della pandemia. Questo è un dato di fatto. Gli accessi ai pronto soccorso, così pure i ricoveri nei reparti pediatrici, per disturbi neuropsichiatrici, dall’ideazione suicidaria ai disturbi della condotta alimentare, sono incrementati. Lo confermano del resto i dati della Società Italiana di Pediatria, sulla base di una indagine condotta lungo lo stivale. La fotografia che ci viene restituita è quella di un incremento di + 83% degli accessi ai pronto soccorso italiani per disturbi neuropsichiatrici nei bambini e adolescenti.

In alcune realtà, tra cui Emilia Romagna e Lazio, la percentuale ha superato addirittura il + 100%. Ideazione suicidaria, depressione, disturbi del comportamento alimentare occupano il podio di questo preoccupante e dilagante fenomeno. In questo nuovo scenario è pertanto importante una supervisione sui minori, al fine di cogliere minime variazioni comportamentali, utili campanelli di allarme della patologia neuropsichiatrica. Incrementare la copertura vaccinale è altresì dirimente per evitare nuovi lockdown e per frenare cosi anche la pandemia parallela che colpisce corpo e mente dei nostri ragazzi.