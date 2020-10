“Non è un problema di comprare i tamponi, sono le aziende che non riescono a produrre secondo la richiesta. Dobbiamo guardare molto bene le strategie che ci possiamo permettere. Se continuiamo a tamponare tutti, fra poco non avremo i tamponi per i malati. Questo è da tenere sotto osservazione”. Sono le parole di Maria Rita Gismondo, direttore di Microbiologia clinica dell’ospedale Sacco di Milano, a Stasera Italia. “Bisogna individuare immediatamente il sintomatico e i suoi contatti, ma non bisogna fare tamponi a strascico perché sprechiamo risorse umane ed economiche senza focalizzarci sui veri pazienti che ci interessano”, afferma.

