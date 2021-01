“Con poco più di 40mila vaccinazioni effettuate, sarà immunizzata, fra tre settimane, con la somministrazione della seconda dose, solo lo 0,70 per cento della popolazione, ossia uno su 142 abitanti”. Lo dice al Mattino Silvio Garattini, precisando che saremo al sicuro “quando avremo tra i 40 e i 50 milioni di italiani vaccinati e almeno 100 milioni di dosi somministrate. Siamo ben lontani dall’avere questi numeri ed è difficile conseguire questa immunità entro l’estate per il semplice fatto che anche la disponibilità di vaccini è limitata, complicata dalla somministrazione in doppia dose e dalla complessa catena del freddo da rispettare”.

