“Quando finì la prima ondata di Covid e mi chiesero se ci sarebbe stata la seconda risposi: non è obbligatoria, ma dipende dai comportamenti di tutti. È ancora così. Purtroppo intanto la seconda ondata ci è costata oltre 25mila morti”. Lo dice, intervistato da La Stampa, Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive alla Statale di Milano e primario al Sacco. Per il professore dunque dipende solo dai comportamenti. “In gran parte sì – ricorda – e poi dalle misure del governo, da quanto vengono fatte rispettare ed all’aumento della capacità di testare e tracciare i contagiati. Se però gli italiani non si impegnano la seconda ondata riparte e poi non resta che chiudere”. “È possibile – riferisce – una forte ripresa della seconda, il resto è questione semantica”.

