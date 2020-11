Sono ormai più di 50mila i morti per Covid-19 in Italia. “E non potranno che aumentare in maniera significativa nei prossimi giorni, perché quello che è iniziato non lo arresti. Stiamo arrestando invece la corsa del virus con le misure adottate”, ma i decessi sono conseguenza di contagi avvenuti settimane fa. Lo afferma all’Adnkronos Salute l’infettivologo dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, sottolineando che “molti di questi decessi li avremmo potuti evitare. Penso a una buona parte dei 13mila morti registrati da settembre, se solo l’estate fosse stata diversa. La colpa non è degli italiani ma di quanti, a diversi livelli, non hanno messo un fermo” ai comportamenti che hanno favorito la nuova ondata di contagi.

