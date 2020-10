“Magari la gente mi darà del menagramo ma non dell’illusionista”. Lo dice Massimo Galli, professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Milano e direttore del dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’ospedale Sacco, ribadendo le sue preoccupazioni sull’aumento dei contagi di Covid in Italia. “Ci sono persone che accusano quelli come me, che ricordano cose di questo genere, di scoraggiare o terrorizzare le persone. Io penso che le persone non possano essere considerate come un popolo a cui raccontare le cose a metà. Credo che sia importante, se c’è una preoccupazione, che venga resa esplicita”, sottolinea Galli.

Fonte