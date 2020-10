“Ne ho veramente piene le ‘scuffie’ di sentirmi dare del terrorizzatore, del terrorista. Dico francamente che quest’identificazione mi viene soprattutto da determinati ambienti e da determinati contesti, dove forse, la massima preoccupazione dei Signori che utilizzano questi criteri, è per lo stato dei propri portafogli che per lo stato di salute degli italiani”. Queste le parole del professor Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, intervistato ieri sera da Mario Giordano a “Fuori dal Coro”, in prima serata su Retequattro.

Fonte