“Abbiamo finalmente capito forse perché gli sintomatici, che non starnutiscono e tossiscono, possono essere superdiffusori del virus. Sembra, come osservato in un paese anglofono, che se una persona si metta a dire ad alta voce ‘stay healthy’, ‘stai bene’, sia sufficiente per poter trasmettere ad una distanza ragionevole gocce di saliva contenenti potenzialmente il virus”. Sono le parole del professor Massimo Galli, primario di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, nell’intervento a Piazzapulita su La7. “Siamo arrivati a capire perché l’asintomatico può essere un grande diffusore se la sua carica virale è importante nei suoi secreti”, ripete.

