I rischi del Covid? “Finisce con un tubo in gola anche chi non ha altre malattie, ma per i più vari fattori si è più suscettibili all’infezione che in loro fa una strada peggiore. Non siamo tutti uguali di fronte alla malattia, questo virus si comporta nelle persone come accidenti gli pare. Anche chi sta bene, veri atleti, li abbiamo visti con un tubo in gola. Vaccinarsi è fondamentale”. Così Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, ospite di ‘Agorà’ su Rai Tre.