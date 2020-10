“Quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei positivi legato presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, la gente è tornata in ufficio e questo ha portato che oggi abbiamo 1100 positivi“. L’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera anticipa i dati sull’emergenza sanitaria legata al Covid-19. “E’ un elemento che dobbiamo tenere sotto controllo 1100 positivi, ma il numero delle terapie intensive è uguale a quello di ieri e il numero dei ricoverati è cresciuto di una ventina di persone“, aggiunge in attesa del consueto bollettino ufficiale quotidiano. “È una situazione nuova e diversa che evidenzia che da un lato che stiamo correndo dietro al virus – con tanti tamponi andiamo a scovarlo per ridurne la diffusione -, dall’altro però bisogna mettere in campo tutte le strategie per evitare che si passi dai tanti positivi ai tanti ricoverati” da qui l’invito ai cittadini al “rispetto rigoroso di tutte le regole”.

