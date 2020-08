“L’evoluzione positiva della situazione epidemiologica in Lombardia ha consentito di aggiornare e alleggerire le regole per gli accessi in sicurezza nelle strutture residenziali e nei centri diurni per anziani e disabili e nelle comunità terapeutiche, garantendo la possibilità di effettuare uscite educative e rientri a casa in perfetto equilibrio fra le esigenze assistenziali e terapeutiche e le norme di prevenzione anti Covid che rivestono una particolare delicatezza nei confronti di soggetti più fragili”. Lo fa sapere l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, illustrando i contenuti del documento approvato dalla giunta regionale che aggiorna le linee di indirizzo per l’accoglienza degli ospiti nelle strutture sociosanitarie della Lombardia.

