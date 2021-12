“La formazione continua dei lavoratori per la ripartenza”, è il titolo del convegno promosso da Gianni Pittella, senatore Pd, in collaborazione con il Fondo interprofessionale per la Formazione continua, che si terrà venerdì 10 dicembre, dalle ore 10 presso la Sala Zuccari del Senato.

“La pandemia e l’attuazione del Pnrr – spiega Pittella – impongono di prestare maggiore attenzione alla formazione dei lavoratori, da una parte per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, dall’altra per dotare il Paese delle competenze necessarie all’attuazione delle risorse del Ngeu. Da questo punto di vista, la formazione è la base della ripartenza del Paese”. Parteciperanno all’evento, il sottosegretario al Mitd, Assuntela Messina, il presidente Commissione di controllo Enti gestori, Tommaso Nannicini, l’europarlamentare Luisa Regimenti.

Interverranno, inoltre: Concetto Parisi, presidente Nazionale Fondo Conoscenza; Fabio Petracci vicepresidente nazionale vicario Ciu; Angelo R. Margiotta, segretario generale Confsal; Marina Calderone, presidente Consiglio nazionale Ordine consulenti del Lavoro; l’onorevole Cesare Damiano, componente Cda Inail; Giuliano Cazzola, giusvalorista; Luigi Ferrara, presidente nazionale Ancors; Carmelo Satta, presidente nazionale Fenapi; Domenico Cosentino, presidente FareEdiPIù; Patrizio Rossi, sovrintendente medico Inail; Alessandro Santi, Professionisti & Consulenti Italia. Il dibattito verrà moderato da Cristina Del Tutto, direttore di Radio Parlamentare. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su webtv.senato.it.