“Oggi abbiamo ripercorso il dramma vissuto in Lombardia” con l’emergenza coronavirus “e ricostruito ogni comportamento e le scelte fatte. Sicuramente sono stati fatti degli errori, ma quello che è emerso in modo certo è che siamo stati i primi ad essere aggrediti in questo modo e con una violenza che in poche altre parti è stata paragonabile”. Anche “l’Oms, la Cina avrebbero dovuto darci più notizie, informazioni più precise per aiutarci a essere più efficienti. Ma non è il momento delle polemiche e della individuazione delle responsabilità. Noi ci siamo trovati ad affrontare qualcosa che ancora oggi conosciamo poco. Ma il nostro sistema sanitario credo abbia dato delle risposte eccellenti“. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha tirato le somme di questi mesi di convivenza con Covid-19, oggi in occasione del convegno organizzato dalla Fondazione The Bridge a Palazzo Lombardia.

