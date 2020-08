Vertice alla prefettura di Treviso sui contagi da coronavirus allo stabilimento Aia Agricola Tre Valli di Vazzola. Il viceprefetto vicario Antonello Roccoberton ha ricevuto le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil e Rsu dello stabilimento, oltre ai rappresentanti sindacali e i vertici dell’azienda, il direttore generale dell’Ulss 2 Francesco Benazzi e il sindaco del Comune di Vazzola. “A conclusione di un ampio dibattito – si legge nella nota della prefettura di Treviso – si è convenuto sulla circostanza che, allo stato attuale, non sussistano i presupposti per imporre, da parte dell’autorità sanitaria, la chiusura dello stabilimento, anche alla stregua di quanto rappresentato dall’azienda Ulss circa la percentuale dei positivi al Covid-19 sul totale del personale sottoposto a tampone, corrispondente circa al 30%, e in merito alla asintomaticità dei lavoratori risultati positivi. Il dottor Benazzi ha assicurato che l’azienda Ulss 2 continuerà lo screening con l’effettuazione di tamponi su tutto il personale con cadenza settimanale, usufruendo fin dalla prossima settimana dei tamponi rapidi a risposta immediata, recentemente validati dall’Istituto Superiore della Sanità. Ha altresì raccomandato che si faccia ampia divulgazione presso il personale sulla necessità dell’utilizzo dei dispositivi di protezione, del mantenimento del distanziamento sociale e della frequente igiene delle mani, quali imprescindibili misure di prevenzione dal contagio”.

