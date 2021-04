Dopo la scuola elementare chiude per Covid anche la media di Borgofranco di Ivrea, nel Canavese, in provincia di Torino. Tutto il plesso è stato messo in quarantena. L’allarme alla scuola media era scattato dopo un sospetto positivo in una classe di seconda, confermato questa mattina dall’Asl che ha disposto l’isolamento per tutti.

Due casi sospetti avevano costretto il dirigente scolastico di Borgofranco di Ivrea, Natale Necchi, a sospendere la didattica in presenza per le elementari dal 22 aprile in attesa dell’esito del tampone molecolare su due insegnanti. Poi i casi si sono moltiplicati e l’Asl ha disposto la chiusura della scuola fino al 6 maggio. Per tutti i 122 allievi è scattata la quarantena, 140 in realtà le persone costrette a casa contando anche il personale scolastico. Ieri il sospetto alle medie, confermato oggi. La quarantena per le medie durerà fino al 10 maggio.

L’allarme era scattato con il sospetto che due insegnanti, che hanno più classi, fossero positive al covid lo scorso 22 aprile, poche settimane dopo la riapertura della scuola dopo le vacanze di Pasqua. Dai controlli effettuati dall’asl To4 sono risultati positivi tre insegnanti, due operatrici scolastiche e l’autista dello scuolabus oltre ad almeno quattro bambini. Il sindaco Fausto Francisca è costantemente aggiornato sulla situazione dei contagi dal dirigente scolastico.

L’Asl ha disposto la quarantena anche per i docenti che sono stati vaccinati, un’adesione alla campagna vaccinale che nella scuola di Borgofranco era stata massiccia. Nella scuola di Borgofranco, nel Canavese, sono state sempre attuate le misure di distanziamento e prevenzione ma non è bastato a evitare il focolaio che ha portato alla chiusura dell’intera scuola elementare e ora anche della media.