Circa 80 studenti e accompagnatori italiani bloccati a Malta a causa di un focolaio Covid scoppiato durante una vacanza studio. Ventuno persone – tra ragazzi e guide – sono risultati positivi al coronavirus, gli altri sono risultati negativi al tampone.

Le autorità maltesi avrebbero trasferito tutti gli studenti risultati negativi in un hotel Covid della città di Qawra, per un periodo di quarantena che dovrebbe terminare il prossimo 22 luglio.

Tra loro c’è anche un ragazzino di Molfetta (Ba), per questo il sindaco, Tommaso Minervini, esprimendo forte preoccupazione, ha scritto al ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e al presidente della Puglia, Michele Emiliano, affinchè attivino tutte le procedure per consentire il rimpatrio dei soli ragazzi risultati negativi al tampone e far svolgere il periodo di quarantena nei propri comuni di residenza. In totale ci sono una ventina di pugliesi nel gruppo.