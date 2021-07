Un focolaio tra ragazzi di tutta Italia dopo un campeggio estivo sul Gargano. Contagi sono stati accertati in Lombardia e in Campania: gli studenti, tutti dai 16 ai 19 anni, avevano partecipato al viaggio organizzato da Scuolazoo nella zona di Manfredonia, all’African Beach di Ippocampo.

Un appuntamento nel quale sarebbero saltate in più occasioni le mascherine e le distanze di sicurezza e al quale hanno partecipato centinaia di ragazzi. Il caso è stato segnalato al ministero della Salute che sta procedendo con il contact tracing attraverso le Asl: il timore è che i contagiati, magari senza sintomi, siano molti di più. Circa quaranta, al momento, le persone in isolamento in tutta Italia.

Sette positivi sono stati accertati a Brescia. Otto ragazzi di Avellino e provincia sono risultati positivi al Covid, come confermato dalla Asl di Avellino. I ragazzi campani facevano parte di una comitiva composta complessivamente da 24 adolescenti, 17 dei quali sono stati sottoposti ad isolamento. Nessuno dei ragazzi, la cui età varia dai 17 ai 18 anni, era stato vaccinato. Sono in isolamento fiduciario tutte le famiglie.