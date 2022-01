«Alla Camera è stato discusso e accolto come raccomandazione un mio Ordine del giorno al decreto Super Green Pass che chiede al governo di accertare l’idoneità alla dose di richiamo dei soggetti che abbiano riportato gravi reazioni avverse al vaccino, se segnalate tempestivamente al sistema nazionale di farmacovigilanza. La campagna vaccinale, che ci sta portando fuori dall’emergenza pandemica, deve andare di pari passo con una farmacovigilanza attiva che, con le dosi di richiamo, deve essere rafforzata: la tutela della salute viene prima di tutto”. Lo dichiara la deputata del MoVimento 5 Stelle Francesca Flati.

«Le segnalazioni provenienti dalla farmacovigilanza, come avvenuto in questi mesi, sono fondamentali per indagare quelle reazioni che seppur rare possono colpire alcuni soggetti, come la stessa EMA evidenzia nei suoi report periodici. Continueremo ad agire in questa direzione e a monitorare che questi impegni vengano rispettati, a tutela degli italiani», aggiunge Flati.