Si sono messi in fila nella città militare della Cecchignola a Roma e hanno aspettato il loro turno poi – come previsto – il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Figliuolo e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, sono stati vaccinati con una prima dose AstraZeneca.

Intanto è slittato per questa settimana l’invio delle dosi di AstraZeneca in Italia. L’arrivo di 134mila dosi del vaccino previsto giovedì scorso è stato annullato per motivi logistici a causa della sospensione precauzionale delle somministrazioni del siero che era stata disposta nei giorni scorsi. Con la ripartenza delle somministrazioni del vaccino di Oxford – viene precisato dalla struttura Commissariale di Francesco Figliuolo – il carico verrà recuperato il prossimo 24 marzo e si sommerà alle altre 145 mila dosi ancora previste per quel giorno: saranno recapitate in tutto 279mila dosi.