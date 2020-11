“Il problema non è quando ne usciremo, ma oggi che siamo in emergenza che ci sono delle maestranze, dei lavoratori, figure che hanno grandi competenze, eccellenze che rischiamo di perdere, questo è il problema. Ci sono persone che fanno questo lavoro che rischiano di non esserci più quando ne usciremo, perché queste persone stanno cambiando lavoro“. Lo afferma Fedez che questa mattina è stato intervistato su Rtl 102.5 in ‘Non stop news’ condotto da Fulvio Giuliani, Giusi Legrenzi e Pierluigi Diaco e questa sera sarà protagonista nella Suite 102.5 Prime time live a partire dalle 21. “Quando Conte mi ha chiamato non abbiamo discusso di questo argomento, non è stata una chiamata di confronto politico. Il problema della politica, ciò che non ha mai fatto, il grande problema che ha fatto sì che non arrivassero gli aiuti, è – sottolinea Fedez – la mappatura della categoria, ma è molto complicato perché siamo tantissimi, questa categoria è molto frammentata e divisa senza contare i lavoratori che non sono in regola”.

