L’eredità dell’estate quando “le persone sono state forse meno attente”; la ripresa di scuole e università con “gli spostamenti e il rischio di assembramenti” che queste attività comportano: tutto questo “ci fa pensare, insieme al fatto che le temperature si sono abbassate, che il numero di contagi” da Covid-19 in Italia “potrà aumentare significativamente nelle prossime settimane. Per questo motivo” non solo “non è assolutamente il momento di fare altre aperture, ma dobbiamo anche essere molto severi” e “cercare di convincere le persone a evitare i pranzi della domenica e le festine di compleanno”. Il monito arriva da Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, intervenuta ad ‘Agorà’ su Rai 3.

