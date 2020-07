Per evitare una seconda ondata di Covid-19, “i Paesi europei devono coordinare la revoca delle misure di restrizione” adottate nel tentativo di ridurre la diffusione dei contagi: è l’avvertimento che arriva da uno studio dell’università di Southampton, nel Regno Unito, pubblicato su ‘Science’. Il monito viene lanciato sulla base dei risultati del progetto di mappatura di popolazione ‘WorldPop’ dell’ateneo Uk, secondo cui “qualsiasi rinfocolarsi dell’epidemia” di coronavirus Sars-CoV-2 “sarebbe anticipato di un periodo fino a 5 settimane se nazioni ben collegate fra loro stoppassero prematuramente, senza coordinarsi, gli interventi non farmaceutici (Npi)” messi in atto per limitare le infezioni, “come il distanziamento sociale e l’autoisolamento”. Parola d’ordine: “Sincronizzarsi”.

