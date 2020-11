L’Europa sta procedendo nuovamente a lockdown, ma quali sono i piani a lungo termine contro il virus pandemico? Ad analizzare la situazione nel Vecchio Continente è un articolo su ‘Science’ online, che lascia poco spazio all’ottimismo. “Con i casi di Covid-19 che crescono e minacciano di sopraffare la capacità di risposta delle strutture sanitarie nei diversi Paesi, gran parte d’Europa ha adottato misure simili per frenare i contatti sociali. Due mesi fa, quando i numeri hanno cominciato a salire lentamente dopo una benedetta pausa estiva, i Paesi nutrivano ancora la speranza che misure più limitate e mirate potessero prevenire una seconda ondata. Ora quell’ondata è qui, con la forza di uno tsunami”. L’Europa ha superato gli Stati Uniti nei casi positivi pro capite; la scorsa settimana ha rappresentato la metà degli oltre 3 milioni di casi, segnalati all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “L’Europa è ancora una volta l’epicentro di questa pandemia“, ha detto il 29 ottobre il direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge. Con tutto ciò “la maggior parte dei Paesi reagisce senza un piano a lungo termine, semplicemente cercando di evitare il peggio“, sintetizza ‘Science’. I funzionari non sono concordi sul modo migliore per abbassare nuovamente i numeri e su quanto in basso dovrebbero scendere. E nessuno sa cosa verrà dopo. A corto di vaccini per salvare la situazione, i Paesi europei potrebbero dover affrontare una serie estenuante di lockdown: uno schema a sega, su e giù e su e giù, che potrebbe danneggiare ulteriormente l’economia, come afferma Albert Osterhaus, virologo presso l’Università di Medicina Veterinaria di Hannover. “Non esiste una strategia in Europa”, conclude l’esperto.

