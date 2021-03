Il governatore Michele Emiliano contro il governo. Da un lato perché è “timido con il fenomeno del contagio scolastico e il depotenziameto dei poteri delle Regioni potrebbe essere l’accelerazione della variante inglese e della terza ondata”. Dall’altro per i vaccini a rilento: “Intanto al Sud, Puglia e Campania su tutte, si mandano meno dosi che in altre regioni del Nord e del Centro che, avendo il doppio degli ospedali e degli addetti alla sanità, se ne prendono molte di più di noi. Cornuti e mazziati al Sud”.

Il presidente della Regione si sfoga su Facebook rispondendo alle sollecitazioni di una cittadina che gli chiedeva di “chiudere tutto come a marzo”. Emiliano va giù duro. Prima speiga che “non possiamo fare altro che concentrarci sugli ospedali, perché la terza devastante ondata sta per cominciare”. Epoi attacca a testa bassa Palazzo Chigi: “Mentre a Roma sono impegnati solo a tenersi poltrone e a gestire i soldi del Recovery fund, la pandemia esiste e continua a uccidere centinaia di persone al giorno”.

Ma Emiliano assicura:”Stiamo combattendo senza tregua”. “Stiamo per finire di vaccinare tutti gli ultraottantenni che possono deambulare e tutto il personale scolastico, speriamo entro metà mese di marzo. Gli ultraottantenni della provincia di Bari allettati e con assistenza domiciliare, per i quali l’Asl Bari ha erroneamente comunicato date di somministrazione delle dosi, verranno vaccinati dai medici di famiglia con i quali oggi abbiamo finalmente trovato un accordo. Poi – si legge nel lungo post del governatore – cominceremo con le persone fragili per malattia e completeremo le forze dell’ordine, la Protezione civile e i servizi pubblici essenziali che prevedono la necessità della presenza fisica esposta al pubblico. E poi tutti gli altri per fasce di età”.

“Ma i vaccini che ci mandano non sono sufficienti e lo Stato non ce ne manda abbastanza. Questo è il vero problema”, continua il presidente. Che promette una “punizione” per gli operatori che hanno somministrato dosi ‘fuori lista’, dunque a chi non ne aveva diritto. “Quanto ai furbetti che si sono fatti vaccinare abusivamente, li prenderemo e gliela faremo pagare. Si tratta di un reato grave. Le Asl e il Nucleo ispettivo regionale stanno collaborando con carabinieri, la Guardia di finanza e la magistratura di tutta la Puglia per individuare i colpevoli. Anche se fossero pochi casi, li puniremo severamente”.

Lo sfogo del presidente arriva dopo che una signora incinta, Adele (nome di fantasia) gli ha scritto suggerendo di “chiudere tutto”.

“Sono incinta, ho avuto tanta premura in questi mesi. Poi arriva una maestra di Carbonara infetta 14 bambini, i bambini contagiano i genitori, e uno di loro sei persone nell’azienda dove lavora mio marito. Se – sono parole della signora Adele – mi succede qualcosa, io sono incinta e soffro di asma bronchiale. Chi gli è lo va a dire a questa maestra? Mi scusi lo sfogo. Ma non pensate solo a voi stessi. Qui stiamo morendo. Più fatti”.