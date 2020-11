“Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha confermato, in una nuova ‘valutazione rapida del rischio per la salute pubblica’, che la diffusione del coronavirus tra i visoni di allevamento comporta gravi pericoli, già segnalati dalle evidenze scientifiche di ricerche condotte da autorità sanitarie olandesi e danesi. Lo riferisce, in una nota la Lega antivivisezione (Lav). “Ora basta con questa irresponsabile inerzia. Ministero della Salute e governo intervengano con urgenza, la salute pubblica non può essere messa ulteriormente a rischio dalla presenza di allevamenti di visoni destinati alla produzione di pellicce. E’ necessario vietarli da subito“, chiede la Lav.

Fonte