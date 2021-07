Il Covid-19 sta diventando la “malattia” dei giovani? I dati si muovono in questa direzione. La tendenza dei contagi è in aumento tra gli under 30: diminuiscono i ricoveri ma crescono i positivi; in Europa l’ultimo balzo in avanti nella diffusione dei virus tra i ragazzi l’ha fatto la Spagna: dalla Cantabria all’Andalusia, dal Paese Basco alle Baleari, l’epidemia riparte dai ragazzi. Mentre Madrid si prepara ad affrontare emergenze simili, in futuro, prevedendo per legge una mobilitazione generale dei cittadini maggiorenni, il Covid-19 approfitta della ripresa della vita notturna, delle feste e delle gite di fine anno scolastico, della nuova stagione di festival e concerti e delle regole più morbide per gli accessi ai locali e alle platee. L’Italia conferma questa tendenza, visto che l’età media dei nuovi positivi è di 31 anni, ed “esporta” casi anche in altri Paesi. Come sta avvenendo a Malta.

Le comitive di teenager italiani infetti a Malta

Le comitive di teenager italiani ed europei che da una settimana sono a Malta hanno riportato vita tra le strade, ma anche fatto riesplodere i contagi nel Paese con il più alto tasso al mondo di residenti completamente vaccinati. Il 90% dei 252 casi attualmente attivi (di cui soli tre ricoverati) riguarda – sottolineano le autorità – giovani stranieri entrati nel paese con un test molecolare negativo. Molti per partecipare ai corsi di lingua nell’arcipelago, innescando 9 focolai in altrettante scuole d’inglese. Tra loro ci sono anche 21 italiani under18, risultati positivi e messi in quarantena con i loro compagni di viaggio, in totale circa 70 minorenni.

Il virus tra i giovani europei

Ma il Regno Unito non è da meno. A giugno i contagi sono saliti del 50%, in coincidenza con l’aumento dei casi di variante Delta. La maggior parte delle infezioni si è registrata fra bambini fra 5 e 12 anni e giovani fra 18 e 24 anni (in queste fasce di età, ci sono cinque volte i contagi che sopra i 65 anni).

Sotto osservazione speciale è anche l’andamento dei contagi in Grecia, in crescita dal 29 giugno scorso con un picco di 1.797 casi in 24 ore registrato il 6 luglio, dopo essere stato mediamente ben al di sotto delle mille unità nelle settimane precedenti. L’età media dei nuovi positivi ora è di 27 anni, mentre la metà dei nuovi casi riguarda persone con meno di 30 anni, e i contagi provengono da assembramenti che si verificano in locali ed altri luoghi di ritrovo notturno. E poi ci sono anche Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Portogallo, tutti con l’asticella dell’infezione che si alza tra gli under 30.

Israele e Usa corrono ai ripari

Il 21 giugno, il ministero della Salute israeliano ha raccomandato che tutte le persone di età compresa tra 12 e 15 anni vengano vaccinate contro il Covid-19, rendendo la nazione una delle poche ad aver finora approvato – con Canada e con la Commissione Europea, per Italia anche Aifa – le vaccinazioni per i giovani adolescenti. La decisione è arrivata in risposta a una tendenza che stanno vivendo molti Paesi con alti tassi di vaccinazione: una proporzione sempre crescente di nuove infezioni riguarda le fasce di età più giovani.

La rapida campagna di vaccinazione di Israele, che ora ha raggiunto più dell’85% della popolazione adulta, ha visto il numero dei casi scendere a circa una dozzina al giorno all’inizio di giugno. Ma più tardi, nello stesso mese, i casi hanno iniziato a salire a più di 100 al giorno, molti dei quali sotto i 16 anni, portando il governo ad aprire le vaccinazioni a tutti gli adolescenti.

Anche negli Stati Uniti il fenomeno si sta trasformando in problema. Negli Usa, il Covid-19 è “diventato una malattia dei non vaccinati, che sono prevalentemente giovani”, ha affermato Joshua Goldstein, demografo dell’Università della California, a Berkeley. Questo cambiamento si sta verificando in molti Paesi che per primi hanno vaccinato le persone anziane e che ora stanno raggiungendo livelli elevati di vaccinazione nella popolazione adulta.

Le cause di una tendenza in crescita

Che l’incidenza dei positivi fra le giovani generazioni sia una realtà trova d’accordo gli studiosi di diversi Paesi. Ad affermarlo, guardando alla situazione italiana, è anche Roberto Buzzetti, epidemiologo e specialista in Statistica medica. “Osservo che in alcuni Stati, a cominciare da Regno Unito e Israele, c’è nuova risalita dei casi Covid-19 – premette – questo viene attribuito alla variante Delta (indiana), sicuramente più contagiosa dell’Alfa (inglese)”. E spiega: “In generale il virus si sta spostando verso i giovani. Ma se guardiamo solo al comportamento dell’influenza, possiamo notare che anche in questo caso ogni anno si ammalano soprattutto i bambini, molto i giovani, un po’ meno gli adulti e anziani. Il fatto è che questi ultimi hanno già affrontato l’impatto con virus diversi e inoltre si sono vaccinati”.

Perché bimbi e ragazzi vengono colpiti, ma generalmente con conseguenze meno pesanti? “Abbiamo una valanga di studi e articoli che cercano di spiegarlo – prosegue Buzzetti – però sono fermi alle supposizioni. Si pensa che l’immunità del bambino sia diversa da quella dell’adulto: i recettori Ace2 sono in numero minore; si ritiene che i piccoli siano “allenati” grazie ai vaccini a cui vengono sottoposti”.

L’errore sull’immunità di gregge

Secondo Buzzetti si incorre in errore anche quando si parla di immunità di gregge. “Molti parlano di immunità di gregge, ma fanno confusione – sottolinea – sostengono che quando gli italiani saranno vaccinati al 70%, ora con la variante Delta all’80%, non ci saranno più problemi. Ma non è vero. Perché lo sia, questa percentuale dovrebbe essere raggiunta omogeneamente su tutto il territorio nazionale e per tutte le classi di età. E più il virus circola, più facilmente possono spuntare varianti pericolose. Diciamo che è una corsa contro il tempo. Nel frattempo, che i giovani si infettino diventa sempre più certo, visto che sono tra i meno vaccinati. Il fatto che, poi, molti di loro non portino la mascherina è un altro fattore che, in presenza della variante Delta, non può che peggiorare le cose”. Secondo l’epidemiologo, infine, “è pressoché sicuro che si presenterà una quarta ondata Covid”. Ma, dice, “non colpirà i fragili, com’è avvenuto in passato, perché ora sono al sicuro con il vaccino; semmai si espanderà tra le persone under 50: più si scende e più sarà alta la diffusione, proprio a causa del basso tasso di vaccinazione”.

Anche il long Covid attacca bimbi e ragazzi

Tuttavia non sono solo i nuovi contagi a bersagliare i giovani. Lo sono anche gli effetti a lungo termine che il virus provoca. Secondo uno studio pubblicato su Nature Medicine e condotto a Bergen, in Norvegia, più della metà dei giovani adulti fino ai 30 anni di età reduci dalla malattia mostra sintomi di long covid a sei mesi dalla fase acuta. Perdita di olfatto e gusto, affaticamento, respiro affannoso, difficoltà di concentrazione e di memoria sono i disturbi più comuni. Gli scienziati del Bergen Covid-19 Research hanno seguito per sei mesi 312 pazienti che avevano contratto Covid durante la prima ondata pandemica. Di questi, 247 si erano curati a casa da forme lievi o moderate e altri 65 erano stati ricoverati. Dopo sei mesi, il 61% degli ex malati mostrava sintomi persistenti dell’infezione riconducibili a long Covid. Ma l’aspetto forse più preoccupante è che nel gruppo di pazienti tra i 16 e i 30 anni, il 52%, più della metà, riferiva ancora disturbi dopo sei mesi dalla fase acuta. I più frequenti erano perdita di gusto e/o olfatto (nel 28% degli intervistati), affaticamento (21%), fame d’aria (13%), scarsa capacità di concentrazione (13%) e cattiva memoria (11%). Questi ultimi due sintomi cognitivi preoccupano, in una popolazione così giovane e nel pieno della sua formazione scolastica e accademica, e confermano la necessità di vaccinare anche i giovani adulti: non è solo Covid in forma grave, la minaccia da combattere, ma anche l’eventualità di contrarre una malattia debilitante per lungo tempo.