Non è che il Covid sia più buono con i bambini, sono i bambini che si sanno difendere meglio contro il virus, e infatti raramente sono sintomatici e molto raramente si ammalano di forme gravi, meno del 2% dei ricoveri per COVID-19 riguarda infatti chi ha meno di 18 anni, secondo stime italiane.

Per alcuni ricercatori intervistati da Nature a proteggere fino a oggi i bambini dal Covid potrebbe aver giocato un ruolo chiave la cosiddetta immunità innata, cioè quel sistema difensivo che tutti abbiamo fin dalla nascita e che nei bambini è particolarmente potente. L’immunità innata, sebbene non sia in grado di attaccare in modo selettivo i patogeni perché non si serve della memoria immunologica (il fenomeno per il quale quando veniamo in contatto con un virus o con un batterio ne teniamo traccia e se lo incontriamo di nuovo abbiamo già pronti gli anticorpi specifici per attaccarlo), ha però il vantaggio di essere veloce, rapida. Ma secondo gli esperti sentiti da Nature con il progredire della pandemia, la diffusione della variante Delta e l’aumento del numero di contagi soprattutto in fascia pediatrica, questa immunità potrebbe perdere di efficacia sul lungo periodo.

La rivincita del parente povero

“L’immunità innata è sempre stata considerata il parente povero dell’immunità, essendo un meccanismo di difesa di prima linea, che intercetta tutto, ma in modo un po’ grossolano in attesa che si sviluppi la difesa immunitaria adattativa cioè di quella fatta di anticorpi, di armi super-selettive, molto mirate e costruite sulla memoria immunologica”, spiega Andrea Campana, responsabile del centro Covid dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

“L’immunità innata si serve di moltissime cellule – riprende l’esperto – Per esempio dei monociti o delle cellule natural-killer che distruggono gli elementi estranei, dei macrofagi che agiscono come fossero spazzini, delle cellule linfoidi innate, che sono potentissime armi. E anche delle cellule epiteliali, che fanno da barriera di difesa verso l’esterno. Le cellule epiteliali hanno al loro interno citochine, interleuchine e altre molecole che possiamo immaginare come proiettili potentissimi che vengono sparati immediatamente contro tutti gli elementi estranei che arrivano dall’esterno.

Alcuni studi hanno dimostrato che le cellule epiteliali che rivestono l’apparto respiratorio potrebbero avere recettori differenti che permettono ai bambini di avere un ingresso ridotto rispetto agli adulti del virus del Covid – spiega Campana – inoltre, una prova a favore del fatto che l’immunità innata giochi un ruolo nella protezione contro il Covid è che abbiamo visto che i bambini con deficit dell’immunità adattativa, quella più sofisticata, non si sono ammalti di più di Covid: un altro dato che giustifica l’ipotesi di un ruolo importante dell’immunità innata nei meccanismi di protezione contro la malattia da Covid”.

Le altre ipotesi in campo

Nel corso dei mesi passati sulle ragioni che possano spiegare la maggiore protezione dei bambini dal Covid di ipotesi in effetti ne sono state fatte diverse. Una di queste ha a che vedere con ACE2, il recettore che guida l’ingresso del virus nelle cellule umane e che nel sistema respiratorio dei bambini è sotto-espresso (ce n’è di meno). “Diverse pubblicazioni hanno già ridimensionato il ruolo di questo antigene di superficie – riprende Campana – Una presenza ridotta di ACE2 può ridurre l’ingresso nelle cellule del virus, ma una volta che Sars-Cov-2 è entrato, è il sistema immunitario che la fa da padrone”.

Secondo un’altra ipotesi i bambini, essendo sempre esposti ai virus del raffreddore comune, sarebbero più capaci di tenere a bada anche questo nuovo virus: “è come avessero un sistema immunitario più allertato, particolarmente stimolato e pronto all’uso – spiega Campana – a causa dei numerosi contatti che hanno e grazie ai vaccini tipici dell’infanzia che fanno. Ma anche questa ipotesi da sola non basta. In realtà non c’è oggi un’unica risposta alla domanda perché i bambini si ammalano molto meno spesso di Covid. Ma tutte le ipotesi vanno probabilmente interpretate come concause, come elementi che giocano insieme, e tra questi elementi certamente potrebbe esserci l’immunità innata”.

“La variante Delta non ha cambiato la malattia da Covid nei bambini, ma siccome è molto più contagiosa della versione precedente del virus e visto che i bambini non sono vaccinati mentre gli altri sì, circola moltissimo in fascia pediatrica. Ma circolando così tanto, seppure senza provocare sintomi, aumenta il rischio che prima o poi emerga una variante più aggressiva tra i bambini, anche dal punto di vista della malattia e non solo da quello della contagiosità. Ora, se comprendiamo in che modo i più piccoli si difendono dalla malattia provocata da questo virus, possiamo trovare strategie nuove per proteggerli”, spiega l’esperto.

Per esempio? “Se scoprissimo che la protezione dipende dall’azione di una particolare interleuchina o da una citochina infiammatoria, che come abbiamo visto sono iper-potenziate nei bambini con sindrome infiammatoria multi-sistemica (mis-c), potremmo da una parte prevenire le mis-c utilizzando farmaci che neutralizzano le citochine colpevoli, e dall’altro potenziare altre citochine buone che evitino la progressione di malattia. Capire come vanno le cose nei bambini permette di trovare nuove armi terapeutiche perché con questo virus avremo a che fare per molto tempo.

Finché tutto il mondo non sarà vaccinato, Sars-Cov-2 continuerà a mutare e altre varianti compariranno, forse non più pandemiche ma endemiche. Probabilmente dovremo fare come per altri virus, quelli per cui si fanno vaccini a ogni stagione, ma ci sarà sempre qualcuno che non potrà vaccinarsi, per condizioni patologiche, o bambini troppo piccoli per i quali la vaccinazione non è ancora autorizzata. È importante – conclude Campana – avere altre armi terapeutiche, oltre alla principale che è la vaccinazione, per i bambini e per tutti”.