Continuano ad apparire sui media proposte, anche da parte di autorevoli e stimatissimi colleghi, per l’uso più ampio possibile nella popolazione di una singola dose del vaccino Covid-19, dilazionando il richiamo con la seconda dose a 120 giorni rispetto ai previsti 21 e 28 giorni, a seconda si tratti del vaccino della Pfizer-Bion Tech o di quello di Moderna. Il razionale di questa proposta si basa sulla necessità di proteggere al più presto possibile dalla malattia il maggior numero possibile di persone in una fase di trasmissione elevata dell’infezione, tenendo conto della bassa disponibilità di dosi del vaccino stesso. Si cita ad esempio quanto sta avvenendo nel Regno Unito. Ho già espresso la mia contrarietà a questa proposta in un precedente articolo. Vorrei ora esaminarne le ragioni in maniera più analitica e spiegare meglio la mia contrarietà, e credo quella di molti altri colleghi esperti in vaccini e vaccinazioni, al lungo distanziamento proposto fra le due dosi.

Efficacia bassa, non predittiva

I dati pubblicati dal NEJM sia per il vaccino Pfizer che quello di Moderna sono abbastanza chiari. Per il primo, i dati della Figura 3 e della Tabella S5 di questo lavoro dimostrano chiaramente che la protezione associata alla singola dose si situa in un intervallo credibile d’efficacia fra 29,5 e 62,4%, il che vuol dire una elevata probabilità che non raggiunga quel valore soglia del 50% minimo che gli organismi regolatori (sia pur di manica larga ) avrebbero accettato per l’uso emergenziale. Ricordo che l’efficacia di questo vaccino a 14 giorni dalla seconda dose è ben superiore al 90%. Per il secondo, quello di Moderna, i cui dati sono stati anch’essi pubblicati sulla stessa rivista, il disegno sperimentale non consente di valutare quanto sia di fatto efficace il vaccino dopo la prima dose, come gli stessi autori ammettono, vista la bassa numerosità dei casi rilevati. Quindi efficacia bassa e non predittiva.

Perdità di immunità

Ritardare la seconda dose, quella che assicura la necessaria elevata efficacia del vaccino, ci fa rischiare la totale perdita della poca protezione ottenibile con la prima dose. I dati sulla stimolazione del comparto memory cells dopo la prima dose sono scarsi e non consentono di stabilire quanto e quanto a lungo questo comparto, in particolare quello dei grandi linfociti B, è attivato. Secondo Paul Offit, uno che i vaccini li ha fatti e siede autorevolmente nell’Advisory Committee for Immummunization Practice, cioè il comitato dei massimi esperti americani che guidano le decisioni dell’Organo regolatorio statunitense Fda, l’immunità acquisita con una dose singola decade rapidamente. Ci sono peraltro molte evidenze nei soggetti infetti circa la perdita di immunità acquisita con l’infezione dopo pochissimi mesi, e sappiamo che l’immunità conferita dal superamento della malattia è in genere più elevata di quella conferita dalla vaccinazione. Quanto alle persone vaccinate, si aggiungerebbe la errata convinzione che avendo ricevuto il vaccino, ci si è tranquillamente protetti mentre non lo si è di sicuro (vedi punto successivo). In conclusione, nell’intervallo fra prima e seconda dose avremmo una larga fascia della popolazione vaccinata ma non immunizzata, esposta all’infezione, che infatti è stata peraltro già riportata nell’intervallo dei 21 giorni fra prima e seconda dose, solo che adesso questo intervallo di suscettibilità sarebbe assai più ampio con il rischio che , invece di guadagnare tempo ed allargare la platea dei beneficiari della vaccinazione, ci sia in realtà uno grande spreco di vaccino tempo e moneta

Autorizzazione emergenziale e trasparenza

Credo sia necessario ricordare che i due vaccini hanno ottenuto una autorizzazione all’uso umano di tipo emergenziale che di fatto significa che non tutto quello che in condizioni normali è richiesto e si esamina per approvare un vaccino è attualmente noto per questi due vaccini, in particolare per quanto attiene alla sicurezza. La popolazione questo lo sa e l’ha accettato perché siamo in presenza di una pandemia e non abbiamo altri presidi farmacologici di difesa. Tuttavia la gente è stata informata che l’efficacia del vaccino, con le due dosi a distanza di 21 o 28 giorni, a seconda del vaccino è pari o superiore al 90%. Se si ritarda la seconda dose, sarebbe giusto informare la persona che riceve il vaccino che ha una elevata probabilità di non essere protetto dall’infezione e dalla malattia per i susseguenti 120 giorni ed ha anche una probabilità, non quantificabile al momento, di perdere in parte o in tutto il pur parziale beneficio della prima dose. Quante persone, così’ doverosamente informate, accetterebbero la somministrazione del vaccino?

Regno Unito

L’esempio portato dal Regno Unito che , per inciso sta in una situazione epidemiologica particolarmente grave, non credo possa adattarsi alla nostra situazione. Stanno usando un vaccino, quello di Astra-Zeneca, che né l’EMA né l’FDA hanno ancora approvato, a dimostrazione che lì stanno usando criteri più lassi per l’approvazione e l’uso dei vaccini in questa speciale situazione. A rigor di logica, non dovremmo basarci sul loro esempio visto che seguono criteri diversi ed, al momento, non abbiamo alcuna evidenza che l’uso di una dose singola stia di fatto ed efficacemente immunizzando gli inglesi..

Distanziamento breve

Alcuni colleghi mi hanno chiesto cosa pensavo di un distanziamento più breve, diciamo una, al massimo, due settimane. Fermo restando che i due vaccini sono stati approvati con una scheda di somministrazione che prevede la seconda dose a 21 e 28 giorni, e ritengo necessario seguire fedelmente queste indicazioni come lo facciamo per tutti gli altri vaccini, mi pare evidente che una o due settimane non sono tre mesi ed è quindi possibile che l’efficacia del vaccino sia grosso modo equivalete anche con questa minima dilazione della seconda dose. Ma, a che servirebbe, quale guadagno ci sarebbe? Probabilmente nessuno in termini di maggiore platea di vaccinati.

Il calendario

Continuo a pensare che sia opportuno seguire fedelmente il calendario vaccinale, avere meno persone vaccinate ma perfettamente protette che averne di più ma meno protette. Fin quando non potremo vaccinare tutti per bene, cerchiamo di aggredire la pandemia coi nostri comportamenti che sappiamo possono alquanto efficaci: distanziamento, mascherina, igiene ed adeguandoci, come ora previsto, alle misure di lockdown, Facciamo diagnosi corrette ed ampie, tracciamo i contatti, mettiamo gli ospedali e gli operatori sanitari in condizione di lavorare al meglio.

membro American Academy of Microbiology