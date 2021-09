SI CHIAMA ‘Mu’ ed è stata identificata per la prima volta in Colombia, nel gennaio 2021. È la nuova variante del virus Sars-CoV-2 segnalata nel report settimanale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità lo scorso 30 agosto, e denominata con il lignaggio B.1.621. Soprattutto, è la quinta Voi, variante di interesse, la cui rilevanza medica non si conosce ancora ma viene controllata con attenzione per la potenziale contagiosità e la capacità di eludere il sistema immunitario (caratteristica che potrebbe compromettere l’efficacia delle campagne vaccinali). Si aggiunge a Eta, Iota, Kappa e Lambda.

“Ha una costellazione di mutazioni che indica potenziali proprietà di fuga immunitaria”, ha dichiarato l’Oms. Secondo il bollettino, alcuni focolai sono stati segnalati in Paesi europei e del Sud America, ma il ceppo è soprattutto presente in Colombia ed Ecuador, in costante aumento, con una prevalenza rispettivamente del 39% e del 13%.