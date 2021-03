VALENTINA ha 38 anni, vive a Mantova, e la sua è una storia come quella di centinaia di persone con disabilità che vivono in Lombardia al tempo del Covid. È affetta sin dalla nascita da displasia diastrofica, una rara malattia genetica non degenerativa, che non le ha mai permesso di camminare. Secondo la legge 104 la sua è un’invalidità al 100 per cento e, a tre mesi dall’avvio della campagna vaccinale, il suo turno è arrivato solamente lo scorso sabato. Valentina rientra a pieno titolo nella categoria cosiddetta “fragile”, il vaccino è un suo diritto, eppure si sente una privilegiata nonostante ne abbia usufruito con 25 giorni di ritardo rispetto a quanto previsto dalle linee guida nazionali. “Sono una persona autosufficiente, malgrado la malattia: lavoro, guido, viaggio, ma le mie misure sono molto ridotte. Ho una scoliosi molto pronunciata e sin da piccola alleno costantemente la mia capacità respiratoria. Contrarre il Covid, per me, sarebbe stato mortale” racconta. Nonostante questo, però, per la Regione Lombardia era invisibile.

Valentina Tomirotti, nota sui social per la sua attività di divulgazione sui temi dell’inclusione, ha avuto accesso alla vaccinazione con un escamotage che solo il passaparola ha reso noto. Per accedere alle liste, ha dovuto appoggiarsi necessariamente a un’associazione che si occupa di disabilità, nonostante lei non ne abbia mai fatto parte. Il motivo? In Lombardia non esiste alcun sistema di prenotazione ufficiale per persone con disabilità. “Sono felice quasi da vergognarmi per aver ricevuto la mia dose di vaccino Pfizer, perché so che tante altre persone come me, qui in Lombardia, non conoscono le loro sorti. Non sono una privilegiata, era il mio turno, ma il sistema a macchia di leopardo che si sta utilizzando è discriminante per la nostra categoria”.

Senza un’associazione sei invisibile: il criterio è la casualità

Se il piano nazionale si esprime in modo chiaro sulla necessità di vaccinare in primis le persone con disabilità, quello della Regione Lombardia fa acqua da tutte le parti. Non esistono elenchi precisi e, da quello che emerge dalla testimonianza di Valentina e da altri cittadini in attesa, il criterio utilizzato è, piuttosto, quello della casualità e della spinta che i centri diurni e le associazioni che rappresentano disabilità e malattie croniche fanno per colmare il vuoto della gestione del Pirellone. Valentina ha provato per mesi a intraprendere una strada in solitaria, che poi è quella dell’applicazione delle linee guida nazionali, ma si è scontrata con il silenzio da parte delle istituzioni. Anche il medico di base, che dovrebbe essere la figura preposta per prenotare l’iniezione, ha fatto spallucce. Nessuna disposizione o indicazione da parte sua, piuttosto l’invito a rivolgersi in farmacia. “Sono andata dal farmacista che, alla mia richiesta di informazioni sul vaccino, mi ha guardata come se fossi un alieno” continua Valentina. “Faccio fatica a credere che una Regione come la Lombardia non disponga di elenchi puntuali e inclusivi per le persone con disabilità, come indicato dai parametri del piano vaccinale nazionale e facilmente reperibili presso l’Inps. Invece è quello che sta succedendo: poca informazione e non veicolata. La gente è lasciata al suo destino.”

La stragrande maggioranza delle persone con disabilità, che non fa parte del mondo dell’associazionismo, è ancora in casa che aspetta di sapere notizie sulla loro sorte. E quei pochi che hanno avuto accesso al vaccino, spesso è per pura improvvisazione. Come nel caso di I.G. di Casalmaggiore, in provincia di Cremona. Affetta da una patologia neuromotoria, ha ricevuto il vaccino il 24 febbraio all’ospedale Oglio Po con un preavviso di neanche tre ore. Quella che dovrebbe essere la prassi, in realtà è il frutto di regole inesistenti. Il turno di vaccinazione dell’ospedale, infatti, quel giorno si sarebbe dovuto concludere a mezzogiorno. Eppure, una mail arrivata la sera prima alla coordinatrice del punto vaccinale, parlava chiaro: bisognava tenere aperto e continuare con le vaccinazioni anche nel pomeriggio, nonostante non ci fossero appuntamenti né liste. “A quel punto – racconta I.G – data la disposizione di dedicare un pomeriggio alle vaccinazioni, senza però avere alcun appuntamento fissato, un medico lì presente che mi conosce, e sa che sono una persona pluripatologica, mi ha inserito per quello stesso giorno. Io ho avuto il vaccino, ma in che modo? La Regione continua a muoversi a macchia di leopardo”.

Mentre le persone con disabilità sono lasciate a loro stesse, o vaccinate senza precisi criteri prefissati, i caregiver lombardi brancolano nel buio. Dovrebbero essere vaccinati contestualmente alla persona di cui si prendono cura ma, secondo Valentina Tomirotti, appare tutto posticipato a data da destinarsi. “I caregiver non vengono accolti, pare che se ne riparlerà più avanti. Ma come, se non esiste nessun tipo di elenco ufficiale? Il mio caso è emblematico: ho ottenuto il vaccino sabato, ma i miei genitori, entrambi caregiver, non sanno quando potranno averne accesso. Un sistema sanitario regionale non può basarsi su questi metodi naïf, perché non sono sinonimo di professionalità e di puntualità di diritti” conclude. Mentre la Regione Lombardia si muove a rilento, centinaia di persone con disabilità continuano a restare in casa senza sapere né come, né quando, riacquisteranno la libertà.