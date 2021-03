LA STORIA è quella di F., una donna con un tumore al seno metastatico in cura dal 2019 al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna. Come scrive in una lettera che ha inviato a Salute, e come ha raccontato nell’intervista che ci ha rilasciato, sta saltando le terapie a causa del Covid. Si è ammalata il 24 febbraio e al 14esimo giorno di isolamento, ormai senza sintomi, risulta ancora positiva. Ha già rinunciato a un ciclo di cura – dovrebbe farne ogni 3 settimane – e per questo ha paura: di doverne saltare altri nel caso in cui non si negativizzasse in fretta, e che il suo tumore possa progredire a causa di questo ritardo.

“Ho contattato subito il reparto di oncologia sia appena saputa della mia positività sia appena dopo il referto del tampone di guarigione – scrive – e in entrambi i casi mi è stato risposto che, finché non avrò un tampone negativo e la lettera della ASL che sancisca la fine dell’isolamento, non potrò entrare in ospedale per la mia terapia. La triste riflessione che faccio è: durante un anno di pandemia è stato chiesto a noi malati oncologici di non aver paura e di continuare le terapie, i controlli, le analisi strumentali e quindi di continuare a recarci in ospedale e passarci diverse ore della nostra giornata, ma ora che il coraggio devono mettercelo i sanitari vaccinati non possiamo neanche avvicinarci”. E ancora: “In un anno non è stato creato un percorso e una sezione dedicata ai malati oncologici positivi/debolmente positivi perché possano usufruire delle cure salvavita! Come a dire che se mi rompo una gamba posso andare a farmi curare al pronto soccorso ortopedico ma se necessito di una cura per non morire di cancro non posso presentarmi”. Al telefono F. ci dice: “Capisco che con i sintomi non si possa uscire di casa, ma la mia domanda è: e se dovessi rimanere positiva a lungo? Non faccio chemioterapia, ma assumo un farmaco biologico, un anticorpo monoclonale per i tumori al seno HER2 positivi, e ad oggi nessun medico mi ha riferito se ci possono esserci controindicazioni per chi ha Covid, né cosa può comportare per me saltare dei cicli”.

Forse qualcosa non ha funzionato nella comunicazione. “Ci sono stati finora alcuni casi di pazienti oncologiche positive al Covid, o con leggera positività, che abbiamo continuato a trattare in Day Hospital, in stanze fisicamente separate”, chiarisce a Repubblica Claudio Zamagni, direttore dell’Oncologia Medica Addarii del Sant’Orsola-Malpighi, dove vengono curati i tumori mammari. “Ogni volta che si presenta questa situazione, valutiamo caso per caso i rischi e i benefici, e cerchiamo la soluzione migliore. Ci sono centinaia di terapie oncologiche diverse e non si può generalizzare: in assenza di dati solidi sull’interazione dei farmaci oncologici con il virus, di cui si conosce ancora molto poco a livello mondiale, dobbiamo cercare di usare il buon senso per capire quale sia il rischio minore per la paziente”. Da una parte, infatti, ci può essere il pericolo di peggiorare l’infezione e il decorso della malattia, dall’altra il trattamento oncologico può non essere differibile. “Proprio nelle scorse settimane abbiamo trattato una signora con Covid in cui ritardare le cure oncologiche avrebbe potuto comportare dei rischi maggiori rispetto a Covid”, continua Zamagni: “Nel caso specifico della paziente che ha scritto la lettera, parliamo di una terapia cronica per il tumore metastatico: un anticorpo monoclonale che rimane nel sangue per alcune settimane dopo la somministrazione. Questo permette di poter saltare uno o due cicli senza compromettere il percorso di cura. Dal momento che non sappiamo come i farmaci biologici interagiscono con il virus, a maggior ragione dobbiamo rifarci a un principio di prudenza. Il rapporto rischio/beneficio cambia per ciascuno e i fattori da tenere in considerazione sono tanti”.

In sostanza, per la maggior parte di chi non può uscire di casa, Covid ha comportato il dover saltare un ciclo di terapia, mentre i casi di urgenza sono stati trattati in ospedale. “L’ideale sarebbe avere un reparto oncologico Covid, che però dovrebbe essere di riferimento per tutta un’area vasta o per la Regione, perché il numero di pazienti che ne beneficerebbero non è così alto”, aggiunge Andrea Ardizzoni, direttore del Dipartimento di Malattie Oncologiche ed Ematologiche del Policlinico Sant’Orsola: “Per chi, invece, assume terapie orali abbiamo recapitato la terapia a domicilio. Inoltre è possibile attivare l’assistenza territoriale della Asl per chi ha bisogno di essere seguito a casa, per esempio per i prelievi di sangue e la gestione e la pulizia dei cateteri venosi (pic e port, ndr.). La stragrande maggioranza dei nostri pazienti ha attivato questo servizio”.

Insomma, le persone non vengono rifiutate dall’ospedale e c’è una programmazione. Eppure F. si è sentita abbandonata e, ci dice, anche l’assistenza domiciliare non ha funzionato nel suo caso. “Quello che mi sento di dire è che di certo non è questione di mancanza di coraggio da parte degli operatori sanitari. Quando una paziente arriva a lamentarsi, però, è comunque un fallimento: vuol dire che per quella persona le cose non sono andate come si aspettava. L’importanza della comunicazione medico-paziente non va mai sottovalutata”.

C’è un’ultima riflessione che fa la paziente, e che non riguarda le sue cure, ma l’intera programmazione della vaccinazione anti-Covid: “A tre mesi dall’inizio della campagna – scrive F. – noi fragili non siamo stati ancora vaccinati”: una richiesta che tempo fanno, insieme, medici e malati.