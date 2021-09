“Aiutiamo e curiamo le persone più fragili, i disagiati, chi vive ai margini in situazioni di vulnerabilità, ma offrendo loro una struttura sanitaria di eccellenza che in molti dall’esterno hanno paragonato, con nostro grande orgoglio, a una clinica privata svizzera”.

Il poliambulatorio Misericordes si trova nel cuore del quartiere ex operaio Lingotto a Torino, a pochi passi dal primo complesso di Eataly e di Green Pea e dalle storiche palazzine della Fiat. Nella sede di via Baiardi creata dall’associazione di volontariato Misericordes e nata dall’Agorà del sociale, arrivano in tanti, segnalati dalle organizzazioni caritatevoli legate alla Curia e dai centri di ascolto e accoglienza come la Caritas e il Sermig, in questa estate del post-pandemia.

Con tutte le limitazioni e i timori tuttora presenti per i contagi da Covid-19, questi mesi sono tra i più duri di sempre soprattutto per le famiglie e gli anziani in povertà, per i senza fissa dimora, per i migranti, per chi ha perso il lavoro e si è ritrovato senza alcuna forma di sostentamento.

Un team di medici e infermieri volontari, tra cui primari e specialisti, è a disposizione per i pazienti per fornire assistenza medica, infermieristica, fisioterapica qualificata e gratuita. Entrando nell’ambulatorio, il primo aspetto che colpisce è la pulizia estrema di tutti gli ambienti, dalla reception dove avviene l’accettazione alla sala di refertazione, dall’ambulatorio pediatrico di cui è responsabile il dottor Iginio Arboatti, una vita intera dedicata alla pediatria, a tutte le altre sale ambulatoriali con servizi di ortopedia, nefrologia, endocrinologia, chirurgia toraco-polmonare e infine lo studio dentistico, servizio particolarmente richiesto, che dispone di un apparecchio radiografico dotato di un sistema digitale per acquisire e salvare le immagini direttamente su pc.

“Proviamo a tenere il passo con le sfide del nostro tempo che richiedono vicinanza a chi fa più fatica a vivere – spiega Massimiliano Canta, presidente della onlus Misericordes – questo poliambulatorio è stato progettato e realizzato pensando a chi si trova in condizioni di grave disagio e che in queste sale viene accolto e curato, ma senza mai perdere di vista la cura per i dettagli, per il contesto e quindi per l’ambiente che deve essere moderno e all’avanguardia per quanto riguarda tecnologie e strumentazioni mediche. Il fatto che gli utenti siano persone bisognose e disagiate, non significa che debbano essere trattate in modo meno dignitoso degli altri pazienti. Meritano anzi un servizio d’eccellenza che cerchiamo di garantire loro con il sostegno della Curia, di enti pubblici e privati e delle donazioni dei benefattori. Siamo partiti come ambulatorio infermieristico per poi evolverci su più ambiti dell’assistenza sanitaria. Quotidianamente ci confrontiamo come operatori ed equipe medica con le nuove povertà che toccano non solo più le famiglie di immigrati e stranieri ma anche quelle italiane. In accordo con la Caritas abbiamo stabilito per l’attivazione di questi servizi un costo simbolico pari a 1 euro per la visita singola con un nostro specialista e a 5 euro per la visita dentistica in considerazione dell’elevato numero di richieste e segnalazioni che ci arrivano per questo servizio. Sul fronte anti-Covid abbiamo messo in campo tutte le misure di prevenzione dei contagi con igienizzazione costano dei locali, misurazione della temperatura corporea, erogatori di disinfettante e igienizzante per le mani, ma durante i lockdown purtroppo non abbiamo potuto fornire il regolare servizio. Come Misericordes in quei periodi ci siamo impegnati all’esterno con una campagna di distribuzione di mascherina, gel mani e kit per l’igiene personale in aiuto ai soggetti più fragili che vivono in città”.