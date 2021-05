È STATO uno degli argomenti più controversi, durante la pandemia. Andare a scuola aumenta o no il rischio di contagio per i bambini e i loro famigliari? Per mesi si è consumato un confronto acceso tra le due “fazioni” che annoveravano politici, epidemiologi, infettivologi, personale scolastico, genitori, con visioni spesso opposte. Il confronto scientifico non può dichiararsi concluso. Il punto di partenza è però rappresentato da un dato di fatto: in Italia la seconda e la terza ondata si sono sviluppate nelle settimane in cui la maggior parte dei ragazzi è tornata tra i banchi di scuola.