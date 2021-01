“La chiusura delle scuole è stata adottata in tutto il mondo per frenare la diffusione di Covid-19. Tuttavia, l’impatto della chiusura e della riapertura delle scuole sulle dinamiche epidemiche rimane ancora poco chiaro“. E’ quanto si legge nel report dell’Istituto superiore di Sanità ‘Apertura delle scuole e andamento dei casi confermati di Sars-CoV-2: la situazione in Italia’, in cui si ricorda che “i Paesi hanno adottato piani diversi per quanto riguarda le scuole durante l’allentamento delle misure restrittive del lockdown”, e si propone una panoramica degli studi in merito.

