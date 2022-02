“E’ assolutamente illogico tutto quello che è stato fatto con le attuali misure sulla scuola”. E’ tranchant il commento della microbiologa Maria Rita Gismondo sulle nuove regole e disposizioni in vigore da oggi, sulle quali sì è espresso in modo critico l’ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l’emergenza Covid, Agostino Miozzo: “Mi sembra che sia necessaria una laurea in Filosofia della scienza per comprendere e applicare” le misure, ha dichiarato. E in merito alle proteste degli studenti, ha aggiunto, “se avessi 50 anni di meno scenderei in piazza anch’io”.

“Miozzo ha assolutamente ragione”, dice all’Adnkronos Salute la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Peraltro, come spesso accade, le misure non sono coerenti con la biologia del virus: sono tali – osserva – che sembra di dover arginare un virus diverso per ogni ambiente e per ogni situazione”.