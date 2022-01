“Durante una pandemia globale, nessuno può essere obbligato al rischio di contagiarsi, se esiste un mezzo per ridurre il rischio. Persino i lavoratori essenziali non possono essere obbligati ad esporsi al contagio senza mascherine, tute, guanti e maschere”. E’ il “personale convincimento giuridico” espresso dal governatore della Puglia Michele Emiliano in un messaggio inviato alla community Facebook “Genitori pugliesi favorevoli alla Dad”.

Dopo la pubblicazione, il post è stato cancellato ma ha registrato numerose condivisioni. “Quindi – argomenta Emiliano – chi non vuole prendersi il rischio non è obbligato ad andare a scuola. E la Dad riduce moltissimo il rischio di contagi”.

“Questo diritto – prosegue Emiliano – viene attualmente riconosciuto solo agli studenti fragili e spero anche agli studenti conviventi di altri studenti fragili. Ma secondo me questo diritto spetta a tutti, anche coloro che non vogliono andare a scuola nell’esercizio del loro diritto alla salute. In questo caso di fronte al rifiuto della dad da parte dei dirigenti scolastici, le famiglie potrebbero impugnare il provvedimento davanti al Tar”.