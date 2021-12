“Oggi la situazione nelle scuole è sicura e sotto controllo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenuto a ‘Live In’ su ‘Skytg24’ sulla situazione Covid. “La scuola è in presenza, la teniamo in presenza – ha sottolineato – C’è in tutta Europa una nuova ondata della pandemia. C’è grande prudenza e attenzione, ma andiamo avanti e stiamo lavorando nel contempo per la trasformazione della scuola e dando la possibilità ai ragazzi di usare nuovi strumenti”.

Bianchi ha poi evidenziato che “la condivisione degli spazi virtuali diventa una delle grandi possibilità che oggi ci viene data”.

“Siamo abituati a pensarci in una comunità chiusa, ma oggi ha la possibilità di aprirsi, diventare più grandi, usando strumenti di comunicazione”, ha detto il ministro. “La scuola deve avere solide basi perché il futuro sarà con molte incertezze e moltissime trasformazioni”, ha aggiunto, facendo riferimento a una “solida base” ma alla “capacità anche di anticipare le cose e non inseguirle”.