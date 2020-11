“Secondo me, quest’anno non si scia. Lo considero quasi certo”. Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, a DiMartedì risponde così alle domande sul tema ‘covid e sci’ che caratterizza da giorni il dibattito. Nelle prossime settimane, con il nuovo dpcm in arrivo alla scadenza dell’attuale il 3 dicembre, saranno caratterizzate da un’impostazione di regole proporzionali e legate al rischio dei singoli territori. “Non escludo che, dove la situazione migliore, possano essere tolte restrizioni in singole aree all’interno delle regioni”, dice Sileri, evidenziando che “è troppo presto per parlare di Natale. “Il mio punto di vista è noto: osserverei il monitoraggio”

Fonte