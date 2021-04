MEDICINA nucleare, endocrinologia, ortopedia e urologia, soltanto per citarne alcune. Le eccellenze nella sanità pugliese ci sono, anche se spesso non fanno rumore. Elencarle tutte è una missione impossibile. Tracciare una mappa di alcune delle specialità della medicina che non hanno nulla da invidiare agli ospedali del Centro-nord Italia è possibile, invece. Almeno fra le strutture pubbliche e a condizione che non la si consideri esaustiva. Ma rappresentativa quanto di meglio può offrire la sanità pubblica in Puglia, senza dubbio sì.

Bari

Il viaggio fra le eccellenze sanitarie comincia da qui. Dal Policlinico. Perché nell’ospedale più grande della regione c’è un’équipe di professionisti che è considerata un riferimento nel mondo in materia di cura del diabete di tipo 2 (quello di origine alimentare). A guidarla c’è Francesco Giorgino, 57 anni, docente di endocrinologia all’Università di Bari. Lo stesso che ha all’attivo la sperimentazione di un farmaco prodotto da Eli Lilly, la multinazionale americana che ha messo sul mercato gli anticorpi monoclonali contro il Covid usati in Puglia.

“Questa molecola si chiama tirzepatide, ha una notevole efficacia nel ridurre la glicemia di oltre due punti percentuali, mentre i farmaci tradizionali si fermano all’1-1,5 per cento, e consente una perdita di peso in media pari a 10 chili in tre o quattro mesi”, spiega Giorgino. La sperimentazione è in una fase avanzata, e a giugno lo scienziato barese sarà l’unico europeo a presentare i risultati della ricerca al congresso della società americana di diabetologia.

Altra azienda pubblica, altra eccellenza sanitaria. È l’Ortopedia dell’ospedale Di Venere diretta da Enzo Caiaffa, 63 anni e una vita spesa nella cura della frattura del collo del femore. Tanto che la struttura è tra le migliori in Italia nel settore, con oltre il 96 per cento degli interventi chirurgici eseguiti entro 48 ore dalla frattura: “Il che consente di ridurre la mortalità nei pazienti con più di 65 anni. Ma questa è l’eccellenza della normalità ed è un risultato che si deve alle varie équipe che lavorano prima dell’intervento: dal pronto soccorso alla Radiologia”, annota Caiaffa. Oltre 300 gli interventi eseguiti ogni anno nella sua sala operatoria, con un sistema di navigazione virtuale i 3D che consente ai chirurghi di essere molto più precisi, risparmiare radiazioni nocive e ridurre ai 25 minuti i tempi dell’intervento.

Foggia e Barletta

Da quelle parti si segnalano due centri: l’Urologia al Policlinico Riuniti e la Medicina nucleare all’ospedale Dimiccoli di Barletta. Il primo è l’unico centro in Puglia dove è possibile trattare il tumore della prostata con la criochirurgia: “Significa curare il tumore con il freddo: si inseriscono aghi sottilissimi, sotto la guida dell’ecografia, e poi si inietta un gas in grado di distruggere le cellule tumorali”, dice Giuseppe Carrieri, docente di Urologia all’Università di Foggia. Con questa tecnica si fanno 120 interventi l’anno, soprattutto sui pazienti over 75 oppure in chi, per esempio per problemi al cuore, non potrebbe finire sotto il bisturi neanche con l’aiuto del robot Da Vinci. Che è di casa da quelle parti come nella Bat, dove è arrivato un altro esemplare e un nuovo dipartimento, che abbraccia il Riuniti e l’Asl Bat ed è diretto dal professor Luigi Cormio. “Questa tecnica consente un recupero della funzionalità sessuale fino al 90 per cento dei casi”, rimarca Carrieri. “E anche l’incontinenza”, gli fa eco Cormio. All’ospedale Dimiccoli di Barletta c’è la Medicina nucleare guidata da Pasquale Di Fazio, l’unico centro della regione, secondo il medico, nel quale si intercettano i tumori di stomaco, intestino e pancreas con una Pet e il radiofarmaco gallio 68. “E c’è anche una gamma-camera per la scintigrafia dedicata allo studio delle aritmie del cuore: significa meno esposizione alle radiazioni e tempi ridotti a quattro-cinque minuti anziché 20”, osserva Di Fazio.

Il Salento

A Brindisi spicca l’Ematologia con trapianto all’ospedale Perrino, affidata a Domenico Pastore, 56 anni, che ha messo su l’unico centro pubblico in Puglia dove, soprattutto in caso di leucemia acuta linfoplastica, i pazienti vengono preparati al trapianto di midollo osseo con l’irradiazione totale corporea: “Consente una maggiore eradicazione della malattia distruggendo tutte le cellule maligne prima del trapianto”, rimarca Pastore. Taranto e Lecce si segnalano per la chirurgia. All’ospedale Santissima Annunziata del capoluogo ionico, in particolare, per gli interventi di rimozione del tumore di intestino, fegato e pancreas. Lì c’è Maurizio Cervellera, 60 anni, arrivato il 1° marzo dal Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna, con alle spalle 7mila interventi del genere. A Lecce è Marcello Spampinato, 47 anni, a guidare la nuova Pancreas Unit, un reparto multidisciplinare classificato fra i centri ‘ad alto volume’ in materia di interventi sui tumori del pancreas: “Così abbiamo ridotto i viaggi della speranza dei salentini verso Verona e Milano”.