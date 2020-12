Arriva la benedizione virtuale del Bambinello. Il Centro oratori romani, in osservanza delle norme anti Covid che vietano gli assembramenti, “metterà a disposizione formulari per la tradizionale benedizione dei Bambinelli del presepe nelle parrocchie e anche nelle case delle famiglie che non potranno parteciparvi direttamente”. La benedizione dunque – causa pandemia – si potrà fare anche da casa. I canali social dell’associazione hanno cominciato a raccontare i preparativi per questo appuntamento, previsto per domenica prossima, coinvolgendo oratori e comunità anche in altri Paesi del mondo.

