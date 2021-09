I vaccini sono riusciti ad addomesticare Covid, almeno in questi mesi estivi. Ma con l’arrivo della stagione fredda è difficile prevedere cosa accadrà. Soprattutto sul fronte di un’altra pandemia stagionale: l’influenza, un nemico che lo scorso anno ci ha concesso un po’ di tregua, ma che questa volta, con le norme anti-Covid destinate a diradarsi nei prossimi mesi, potrebbe tornare a colpire duramente. Rendendo nuovamente attuali i timori di una doppia epidemia, o twindemia, di Covid 19 e di influenza, malattie con sintomi molto simili, che possono rendere difficile per i cittadini capire come reagire al primo starnuto o all’arrivo di qualche linea di febbre.

Cosa ci aspetta? E come pensano di affrontare i prossimi mesi i cittadini italiani? Se ne è parlato nel corso dell’evento “Influenza e Covid-19: tra varianti e variabili”, organizzato da Assosalute, Associazione nazionale farmaci di automedicazione, per presentare i risultati di una survey condotta in collaborazione con Human Highway sull’influenza stagionale e il ruolo della prevenzione e della salute nel nuovo contesto pandemico.

L’influenza che verrà

“Lo scorso anno l’influenza non si è vista, non solo durante il nostro inverno, ma anche in quello dell’emisfero australe, che da noi corrisponde all’estate”, ha spiegato Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. “Normalmente è proprio a quelle nazioni che guardiamo per prevedere come sarà la nostra stagione influenzale, ma in questi mesi loro hanno applicato le stesse regole di prevenzione usate anche da noi, quindi è difficile immaginare cosa accadrà quando inizieremo ad abbandonarle”.

Per precauzione è bene prepararsi allo scenario peggiore, con virus influenzali e parainfluenzali che tornano a macinare milioni di infezioni e Covid 19 che non molla la sua stretta. In uno scenario simile – chiarisce Pregliasco – la vaccinazione contro l’influenza diventerà ancora più importante, per prevenire i contagi tra gli anziani e le altre categorie a rischio, e ridurre così il carico di lavoro per il Sistema Sanitario Nazionale.

Più attenzione alla salute

La ricerca di Human Highway, condotta online su mille cittadini italiani, rivela che per 8 intervistati su 10 oggi è cresciuta l’attenzione nei confronti del proprio stato di salute, e in particolare per quanto riguarda la prevenzione.

Il 35,4% degli intervistati ha dichiarato infatti di essere intenzionato ad effettuare il vaccino antinfluenzale, una percentuale in forte crescita rispetto al 14% del 2017. Tra questi, un 43% che lo effettua già ogni anno, un 26% che lo farà su consiglio del proprio medico, un 27% che la considera una scelta necessaria a proteggere la salute degli altri, e un 31% che vede il vaccino antinfluenzale come uno strumento necessario per evitare il dubbio di aver contratto Covid 19 in caso di sintomi influenzali, comuni ad entrambe le patologie.

Cosa fare in caso di sintomi?

Come comportarsi dunque in caso di febbre, dolori muscolari, naso che cola, e altri sintomi comuni a molti virus respiratori stagionali? Il 23% degli intervistati ha dichiarato che contatterebbe il proprio medico già alla comparsa del primo sintomo influenzale, mentre il 68,6% aspetterebbe la comparsa di più sintomi per un consulto medico. Il 42,9% degli intervistati è intenzionato inoltre ad affrontare i primi sintomi influenzali con riposo e farmaci da banco, riservandosi di chiamare il medico di famiglia solamente se i disturbi non si risolvono nel giro di tre giorni.

Sportello cuore

“I sintomi iniziali di Covid e dell’influenza sono effettivamente simili, ma ormai abbiamo imparato a riconoscerli utilizzando il triage, una serie di domande che permettono di effettuare una diagnosi con un’ottima sicurezza”, ha spiegato Claudio Cricelli, Presidente della Società Italiana di Medicina Generale (Simg). “La nuova variante delta in effetti complica le cose, perché inizialmente ha sintomi più simili a quelli del raffreddore comune rispetto a quella che circolava all’inizio della pandemia, e presenta più raramente alcuni dei sintomi che abbiamo imparato a conoscere, come la perdita del gusto e dell’olfatto. Per questo motivo, oggi anche in caso di raffreddore effettuiamo subito un tampone. La prevenzione comunque resterà fondamentale anche nei prossimi mesi: a partire da uno stile di vita sano, dal rispetto delle norme di distanziamento e dall’uso della mascherina, ma anche, in particolare per le categorie a rischio, con l’utilizzo dei vaccini antinfluenzali”.