L’impatto del Covid sui pazienti con Hiv

HIV E COVID. SIN DALL’INIZIO della pandemia si è cercato di capire quale fosse il legame tra loro a cominciare dalla possibilità che alcuni farmaci antiretrovirali potessero funzionare contro il Coronavirus oppure dal timore che il nuovo virus potesse avere ripercussioni peggiori per i pazienti sieropositivi. Oggi – a distanza di mesi dall’emergenza sanitaria ma con il Covid ancora protagonista e tante ricerche in corso – gli esperti ne sanno di più sul sottile filo rosso che unisce Hiv e Covid. Tema di cui si discute anche nel corso della 12a edizione dell’Italian Conference on Aids and Antiviral Research (Icar), la conferenza italiana su Aids e ricerca antivirale che si svolge online da oggi e fino al 16 ottobre sotto l’egida della Simit, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali, di tutte le maggiori società scientifiche di area infettivologica e virologica e del mondo della community.

Sappiamo quanto l’emergenza sanitaria da Covid 19 abbia avuto ripercussioni sulle altre malattie, specie su quelle croniche perché ha comportato in molti casi l’interruzione delle visite di controllo e degli screening. E’ accaduto anche per l’Hiv? Guardando ai dati degli Stati Uniti e in varie parti del mondo, studi scientifici e sondaggi hanno dimostrato una riduzione significativa di accesso ai test, nonostante sia stato comunque mantenuto l’accesso ai servizi. Una situazione analoga, sebbene non esistono al momento studi specifici e dati ufficiali a riguardo, potrebbe avvenire in Italia.”Non siamo ancora in grado di sapere se l’impatto della pandemia da Covid 19 abbia comportato conseguenze nell’assistenza alle persone con HIV – dichiara Andrea Antinori, direttore di Immunodeficienze Virali allo Spallanzani di Roma. Se fossero confermati i dati sulla riduzione dei test anche in Italia, va capito se questo fenomeno possa essere ricondotto alla riduzione degli spostamenti durante e successivo al lockdown, o se dipende da una effettiva riduzione di comportamenti a rischio, o ancora se da una difficoltà di accesso alle strutture, impegnate ad affrontare la battaglia della pandemia”.

Test Hiv in ribasso

L’esperienza internazionale, infatti, rivela un evidente calo di test effettuati, come dimostrato da dati americani e da una recente survey dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in 140 paesi. In Italia non disponiamo ancora di dati ufficiali sui test Hiv in era Covid 19. “Quello che possiamo dire – prosegue Antinori – è che c’è stata una continuità dei servizi erogati, sebbene con alcune restrizioni per quanto riguarda le attività ambulatoriali, limitate nella fase di lockdown alle attività essenziali non differibili. Anche oggi le prestazioni ambulatoriali alle persone con Hiv devono adempiersi con tutte le norme di sicurezza al momento richieste, dalle distanze di sicurezza alla sanificazione, evitando il sovraffollamento degli ambulatori”.

Le terapie Hiv e Covid 19

Gli specialisti riuniti al congresso Icar affrontano anche il tema delle terapie. All’inizio della pandemia da Covid 19, infatti, si era discusso molto sulla possibilità che alcuni farmaci antiretrovirali (tra cui il Lopinavir/ritonavir e il darunavir/cobicistat) potessero funzionare contro il coronavirus. Ma i risultati degli studi, sin dai primi mesi della pandemia, hanno purtroppo dimostrato che gli inibitori delle proteasi di Hiv non sono efficaci contro il Covid 19. In questo senso è importante che non vengano modificate le terapie anti-Hiv nella speranza di potersi proteggere dall’altra infezione. Ma i pazienti immunodepressi e in particolare quelli sieropositivi subiscono ripercussioni più gravi se si ammalano di Covid? “Al momento non sono state rilevate – rassicura Antinori – conseguenze più gravi e decorsi diversi rispetto ai malati con Covid 19 non Hiv”.

La telemedicina per l’Hiv

Una notizia positiva, invece, riguarda i risultati della telemedicina sempre più utilizzata e molto gradita dai pazienti con Hiv. Sono aumentate del 50%, infatti, le consultazioni online, grazie anche a piattaforme sempre più evolute, i cui servizi sono migliorati anche durante la pandemia stessa. “Questi nuovi strumenti saranno indubbiamente validi anche al termine dell’attuale situazione d’emergenza, purché non si comprometta la qualità e la professionalità del servizio offerto”, sottolinea Antinori.

Il concorso per le scuole RaccontART

Per porre all’attenzione della comunità l’importanza della prevenzione, Icar 2020 ha lanciato la VI edizione del Concorso RaccontART, riservato agli studenti delle scuole superiori che sono stati invitati ad illustrare il loro punto di vista su Hiv/Aids e sulle Infezioni Sessualmente Trasmesse attraverso diversi linguaggi espressivi (video e altre espressioni artistiche multimediali, disegno, pittura, fotografia, fashion design…). Confermato anche l’importante iniziativa dei “Croi-Icar Awards”, assegnati come da tradizione ai migliori giovani ricercatori e ai rappresentanti della Community. La grande partecipazione dei giovani ricercatori e della Community delle Associazioni Pazienti è testimoniata dai numerosi contributi pervenuti: oltre 300 abstract selezionati per comunicazioni orali, poster discussion e poster exhibition.

I dati sull’Hiv in Italia

Secondo i più recenti dati del Centro operativo Aids dell’Istituto superiore di sanità, nel 2019 si sono registrate 2.847 nuove diagnosi di infezione da Hiv pari a 4,7 nuovi casi per 100mila residenti: un calo rispetto all’anno precedente, quando le nuove diagnosi registrate erano state 3.443, pari al 5,7 nuovi casi ogni 100mila residenti. Tra le regioni con un numero di abitanti superiore al milione e mezzo, le incidenze più alte sono state registrate in Lazio, Toscana e Liguria. Le persone che hanno scoperto di essere Hiv positive sono maschi nel 85,6% dei casi. L’età mediana è di 39 anni per i maschi e 38 anni per le femmine, ma l’incidenza più alta è stata osservata nelle fasce d’età 25-29 anni e 30-39.