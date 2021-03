“Anche se siete giovani e forti, state attenti. Mascherina e distanziamento. E speriamo presto vaccino per tutti”. Così il virologo del San Raffaele Roberto Burioni, noto al grande pubblico per la sua battaglia a favore dei vaccini, commenta il tweet mandatogli sulla sua pagina “Medical Facts” da Gianluca, un ragazzo di 23 anni ora ricoverato alle Molinette a causa di serie conseguenze dopo il contagio da coronavirus. Un appello, quello del giovane, rivolto a tutti i suoi coetanei perché si proteggano il più possibile: il virus, soprattutto nelle sue ultime varianti, non risparmia nessuno.

Anche se siete giovani e forti, mascherina e distanziamento e quanto prima vaccino. pic.twitter.com/oUQ6DStsc5 — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 24, 2021

“Buonasera professore – è il messaggio di Gianluca – sto provando a contattarla perché voglio che la mia testimonianza possa arrivare al grande pubblico. Sono un ragazzo di 23 anni che é finito in terapia intensiva dopo 12 giorni di febbre. Sono stato intubato in seguito ad una fibrillazione atriale che è apparsa in mattinata e mi ha tenuto in sospeso, intubato, per una giornata intera. Mentre ero intubato hanno fatto un controllo con Bal (lavaggio bronco-alveolare, ndr), nei bronchi, e lì è venuto fuori il Covid. Ho avuto in seguito un embolo polmonare e un piccolo versamento pleurico, ma ora sembro star meglio, sono in reparto a bassa intensità e l’ossigeno é al 97-98 per cento”.

Roberto Burioni

“La polmonite bilaterale interstiziale – continua il ragazzo – sembra stia migliorando, qui alle Molinette di Tonno mi stanno curando con cortisone. La prego di informare il pubblico sui rischi anche per noi giovani, perché è giusto che tutti facciamo attenzione, come ne ho sempre fatta io e comunque non è bastata. La ringrazio per il tempo dedicatomi e le mando un forte abbraccio. Gianluca”