I bambini diabetici che faticano a controllare la glicemia sono maggiormente esposti al rischio di complicanze da Covid-19. Per contro, il lockdown ha rappresentato il miglior periodo per raggiungere l’obbiettivo del pieno controllo della glicemia. Sono questi, in estrema sintesi, i risultati di due studi presentati nel corso del congresso Endo 2021 (Endocrine Society) in svolgimento in questi giorni.

Che cos’è il diabete di tipo 1

Il diabete è una patologia che affligge 400 milioni di persone al mondo (4 milioni in Italia) ed è caratterizzato da un aumento dei livelli di glucosio nel sangue. La malattia si divide in due grandi categorie: quella di tipo 1 – che riguarda circa il 10% delle persone con diabete – in genere insorge nell’infanzia o nell’adolescenza. Chi ne soffre subisce la progressiva distruzione, ad opera del proprio sistema immunitario, delle cellule del pancreas che producono l’insulina. Quello di tipo due, prevalentemente legato agli stili di vita.

Come si cura?

La svolta nel trattamento del diabete, specialmente quello di tipo 1 totalmente dipendente dall’insulina, la si è avuta quando grazie alle biotecnologie si è riusciti a produrre artificialmente l’ormone in questione. Per anni però il copione è sempre stato lo stesso: continue misurazioni della glicemia attraverso “punture” sul dito e conseguente iniezione di insulina sotto-pelle. Uno scenario che è radicalmente cambiato negli ultimi anni grazie alla tecnologia e in particolare al monitoraggio in continuo della glicemia.

Maggiori complicanze da Covid-19 se non si controlla la glicemia

Controllo, quello della glicemia, ancor più indispensabile in tempo di pandemia. Negli adulti, ad esempio, il diabete rappresenta un fattore di rischio importante nell’aumento delle complicanze e della mortalità da Covid-19. Nei bambini, invece, i dati a riguarda non sono molti. Nello studio presentato da poco al congresso Endo 2021, i ricercatori della University of Arkansas for Medical Sciences and Arkansas Children’s in Little Rock hanno comparato lo stato di salute di bambini positivi a Covid-19 con o senza diabete di tipo 1. Dalle analisi è emerso che nei piccoli con il valore di emoglobina glicata pari o superiore a 9 – ovvero con uno scarso controllo della glicemia – le complicanze da Covid-19 risultano 10 volte superiori rispetto ai bambini con emoglobina glicata pari a 7 o inferiore.

Miglior controllo durante la pandemia

Ma se i piccoli sono più soggetti a complicanze da Covid-19 per il mancato controllo della glicemia, l’aspetto positivo del lockdown è quello di aver fornito a queste persone un periodo per controllare più efficacemente i livelli di glucosio. Dal congresso Endo 2021 è emerso infatti che sono stati molti di più i bambini che hanno raggiunto l’obbiettivo del controllo nel periodo di lockdown rispetto al periodo pre-pandemia. Come spiegato da Neil Lawrence, del Sheffield Children’s Hospital NHS Foundation Trust e autore dello studio, “gestire il diabete di tipo 1 a scuola è davvero impegnativo. I bambini con questa malattia hanno bisogno che genitori, insegnanti e altri operatori sanitari comunichino bene e lavorino in squadra per prevenire complicazioni di salute a lungo termine. Questo studio ci fornisce importanti informazioni su dove concentrare gli sforzi. Non solo, alla luce di quanto emerso bisognerebbe incoraggiare l’uso di consulenze telefoniche e in video. Approcci utili sia per le famiglie che per i medici”.