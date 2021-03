IN ITALIA buona parte delle scuole è stata appena richiusa per l’aumento dei contagi. Circa 6 milioni di studenti, più del 70% sono a casa e seguono le lezioni in Dad. Un dato che potrebbe aumentare. Il ruolo della scuola nella diffusione del coronavirus è stato molto discusso, ma tuttora è difficile stabilire se e dove realmente sono avvenuti i contagi dei ragazzi e le analisi non portano a risultati chiari. Quello che è certo è che adottando correttamente le misure di protezione si riducono i rischi per tutti, professori e ragazzi. Uno studio statunitense della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health rivela che sommando fra loro diversi provvedimenti anti Covid e in particolare applicandone almeno 7 contemporaneamente, la diffusione intra-scolastica si riduce quasi a zero. La ricerca, ancora in fase di pubblicazione, è disponibile in preprint su medRxiv.

Teen ager più colpiti dei bambini

Gli studiosi hanno analizzato i dati di oltre 2 milioni di famiglie negli Usa. Fra queste più di 576mila hanno almeno un figlio fra 0 e 19 anni (dall’asilo nido alle scuole superiori), che nella pandemia ha seguito la scuola in presenza, a orario pieno, come in epoca pre-pandemica, oppure con meno ore. Dai dati è emerso che il rischio aumenta in maniera sostanziale quando i ragazzi vanno a scuola a tempo pieno. Inoltre il maggior numero di contagi riguarda fascia d’età adolescenziale e in particolare i ragazzi delle scuole superiori. Al contrario non c’è quasi alcuna associazione fra l’infezione in famiglia e la frequenza scolastica nei bambini dei nidi e delle scuole materne.

Il risultato è peraltro in linea con i dati italiani dell’Istituto Superiore di Sanità che indicano che alla fine di gennaio 2021, quando il contagio nei ragazzi in età scolare è stato massimo, i teen ager erano più colpiti, seguiti dai ragazzi delle scuole medie e poi dai bambini. “Questo – spiega Paolo D’Ancona, medico epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità – può essere in parte dovuto al fatto che i bambini sono risultati meno suscettibili al contagio e, nel caso di infezione, a sintomi rilevanti”.

Le misure promosse

Lo studio si concentra sulle misure di protezione adottate nelle scuole statunitensi durante la pandemia. Dall’indagine è emerso che quelle più diffuse negli Usa sono: le mascherine per gli studenti e per l’insegnante, l’entrata con numero limitato e i banchi distanziati. Mentre le scelte che hanno mostrato statisticamente di ridurre maggiormente i rischi sono il monitoraggio giornaliero dei sintomi insieme all’uso delle mascherine da parte dei docenti e al blocco delle attività extrascolastiche. Fra le altre ci sono: classi con pochi allievi e con lo stesso insegnante, per quanto possibile, la chiusura di eventuali bar e punti ristoro interni, le lezioni all’aperto.

Dall’analisi è emerso che quando si applicano almeno 7 restrizioni la probabilità della diffusione del virus è molto ridotta e se si arriva a 10 o più il rischio è praticamente quasi zero. ““Lo studio è interessante – commenta D’Ancona – perché è uno dei primi ad analizzare, su un campione molto vasto, l’applicazione delle misure a scuola e il loro impatto nel ridurre il contagio”. Ma adottare tante restrizioni a scuola non è efficace di per sé e non esclude che il contagio possa avvenire nei momenti di aggregazione e le occasioni di ritrovo dopo l’orario scolastico: le norme devono essere rispettate sempre.

Lavare le mani e aprire le finestre

Nella lista dello studio Usa non sono presenti due elementi importanti, ampiamente utilizzati durante la pandemia in Italia e in molti paesi. “Si tratta del lavaggio frequente delle mani, una delle regole cardine nel contrastare la diffusione del virus non solo a scuola – commenta D’Ancona – e dell’aerazione ripetuta degli ambienti”. Tenere spesso le finestre aperte è una strategia che, come mostrato da vari studi, contrasta ampiamente il contagio via aerosol – ovvero attraverso le minuscole particelle di virus che in qualche caso possono rimanere sospese nell’aria.

Ricapitolando, le norme da seguire a scuola (ma anche negli altri ambienti) sono le seguenti: “l’uso delle mascherine, il distanziamento, il lavaggio delle mani e la ventilazione delle aule e degli altri luoghi chiusi – conclude D’Ancona. – Ovviamente più misure si adottano, anche oltre a queste, e meglio è”. Fermo restando che un rischio zero non esiste.