DURANTE la prima ondata del Covid-19, circa il 20% dei pazienti oncologici che avrebbe dovuto essere sottoposto a trattamenti utili non si è presentato in ospedale per timore del contagio. Non solo. Diagnosi e biopsie sono state dimezzate del 52%, vi sono stati ritardi negli interventi chirurgici per il 64%, le visite dei pazienti a settimana sono diminuite del 57%. Nei primi nove mesi del 2020, inoltre, sono stati eseguiti oltre due milioni di esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo del 2019 e un cittadino su 5 non ha risposto all’invito ad aderire ai programmi di prevenzione secondaria. Le conseguenze? Un aumento di diagnosi in fase avanzata con minori possibilità di sopravvivenza.

Per sensibilizzare i cittadini e i pazienti sull’importanza di non tralasciare diagnosi precoce e di continuare i trattamenti, WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe), in collaborazione con AstraZeneca, lancia la campagna “Non prendere le distanze da screening e trattamenti”. Sul sito dell’Associazione WALCE (https://www.womenagainstlungcancer.org/non-fermiamo-le-cure-oncologiche/) e sui sui canali social sono disponibili materiali di approfondimento, video e consigli utili. “La prevenzione, la diagnosi precoce e la maggiore efficacia delle terapie sempre più innovative hanno permesso di raggiungere risultati inaspettati contro numerose malattie oncologiche, tra cui il tumore del polmone, cambiando la vita di molte persone. La paura di recarsi in ospedale o nei centri adibiti agli screening a causa del Covid-19 non deve arrestare questo percorso virtuoso”, dice Silvia Novello, presidente WALCE: “Da un lato, grazie ai programmi di screening, fino a un tumore su 3 è diagnosticato in fase precoce e in alcuni tipi di neoplasie la mortalità è stata dimezzata. Dall’altro, la mancata adesione alle cure oncologiche può determinare un minor controllo del cancro con maggiori possibilità di ricaduta”.

“Grazie all’introduzione di nuove procedure, già dalla prima fase della pandemia, i centri oncologici del nostro Paese si sono impegnati nella messa in sicurezza delle strutture per garantire l’assistenza”, spiega Giorgio Scagliotti, Direttore Oncologia Medica Università di Torino: “Ne è un esempio l’esperienza dell’Oncologia Medica, Struttura Complessa a Direzione Universitaria S.C.D.U dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano dove l’introduzione di un triage intenso, l’esecuzione a domicilio di esami ematochimici ed elettrocardiografici, la consegna a domicilio delle terapie orali, l’impiego della telemedicina per le visite di follow up e la creazione di percorsi dedicati Covid-free hanno permesso di mantenere la continuità delle cure in piena sicurezza”.

Secondo gli esperti, però, non è sufficiente recuperare in tempi rapidi i percorsi di screening già standardizzati, ma è urgente che i programmi di prevenzione vengano ampliati, offrendo un percorso di diagnosi precoce anche per quei tumori per i quali, al momento, non è previsto: “Proprio per il carcinoma del polmone – continua Scagliotti – la disponibilità di un esame altamente innovativo e specifico, come la TAC spirale con basso dosaggio di radiazioni, in grado di rilevare la presenza della malattia nelle fasi iniziali, può rendere possibile la diagnosi precoce e, quindi, la possibilità di cura ai numerosi pazienti che oggi scoprono la malattia solo in fase avanzata”.

“Con la campagna ‘Non prendere le distanze da screening e trattamenti, AstraZeneca conferma il proprio impegno al fianco dei pazienti e delle Associazioni Pazienti”, conclude Mirko Merletti, Head of Oncology AstraZeneca Italia: “L’obiettivo condiviso con WALCE è sensibilizzare tanto i cittadini quanto i pazienti e i loro cari affinché l’attuale emergenza sanitaria non rappresenti un ostacolo per l’adesione a programmi di prevenzione e screening oncologici e al proseguimento dei percorsi di trattamento e cura identificati come più appropriati”.